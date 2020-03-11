Bentley Mulliner представляет Continental GT Convertible Equestrian Edition

Ателье персонализации Mulliner представляет Equestrian Edition – первый эксклюзивный вариант Continental GT Convertible из нового портфолио Collections

В этом автомобиле представлены уникальные элементы, и все то, чем знамениты роскошные и динамичные кабриолеты класса Gran Turismo от Bentley. Новый Continental GTC Equestrian Edition выпущен в единственном экземпляре. При создании уникального кабриолета специалисты марки вдохновлялись легендарным ипподромом «Челтнем», местом проведения самого захватывающего и престижного события в мире скачек – Челтнемского фестиваля.

Чтобы подчеркнуть связь роскошного Equestrian Edition с миром конного спорта, для фотосъемки был выбран замок Джекдоу – знаменитая современная школа верховой езды Джонджо О’Нила, находящийся всего в 16 км от ипподрома Челтнем.

Поистине эксклюзивным Equestrian Edition делают уникальная прострочка и ручная инкрустация по дереву. Все четыре сиденья, отделанные кожей Saddle, полученной с соблюдением стандартов экологичного производства, украшены силуэтом всадника на лошади. Элементы из кожи цвета Cumbrian Green подчеркивают эксклюзивность модели. Тот же силуэт всадника на лошади присутствует и на передней панели рядом со знаком Bentley Mulliner, а золотые акценты подчеркивают фактуру вставок из древесины и красоту декоративной накладки из самшита.

Отделку салона дополняет ткань с ромбовидной прострочкой, ставшей характерным отличительным элементом Bentley Mulliner. Для отделки GTС Equestrian Edition используется традиционная твидовая ткань и контрастная светло-голубая прострочка – современный элемент, который дополняет декоративные накладки дверей и детали отделки задней части салона. В качестве завершающего штриха роскошной внутренней отделки специалисты Mulliner использовали особые декоративные накладки на порогах дверей.

В экстерьере Equestrian Edition уникальный новый оттенок зеленого Spruce сочетается с элементами набора опций Blackline, в который входят черные глянцевые диски 22-дюймовых колес Mulliner Driving, а глянцевые хромированные наружные детали – окантовки, решетки радиатора и насадки на выхлопные трубы – заменены на аналогичные детали с черным глянцевым покрытием.

Уникальный кабриолет оснащен множеством новейших систем помощи водителю от Bentley: из пакета Bentley Touring – ассистент движения по полосе, адаптивный круиз-контроль, система Bentley Safeguard Plus, система ночного видения, проекционный дисплей; из набора опций Bentley City – система кругового обзора, система распознавания дорожных знаков, ассистент движения в городе, система предупреждения о пешеходах, система предупреждения о транспорте, движущемся сзади, зеркала заднего вида с функцией самозатемнения и система бесконтактного открывания крышки багажного отсека.

Bentley Mulliner

Подразделение персонализации Mulliner получило известность в автомобильном мире благодаря созданию нескольких уникальных суперкаров в истории Bentley. Mulliner – родоначальник производства автомобильных кузовов и старейшее кузовное ателье в мире. Опытная команда, поддерживаемая инженерами и дизайнерами из Крю, гордится долгой историей исполнения желаний клиентов Bentley со всего мира.

Bentley Mulliner расширяет свое портфолио тремя новыми направлениями. Первое, Collections, предоставляет эксклюзивные услуги по персонализации автомобилей Bentley из текущего модельного ряда, Classic реставрирует классические автомобили (как, например, представленный в прошлом году 1939 Corniche) и автомобили серии Continuation, начиная с культового Bentley Team Blower 1929 года, третье направление – Coachbuilt – определяет будущее кузовостроения, успешно стартовав с презентацией нового Bentley Mulliner Bacalar.