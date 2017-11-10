Fiat и Dodge отзывают автомобили
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Fiat и Dodge отзывают автомобили
Ноябрь 10 21:08 2017

В России отзывают 965 автомобилей FIAT и Dodge.

Отзыву подлежат 616 автомобилей FIAT (Freemont), реализованные с июня 2013 года по март 2015 года.

Причиной отзыва транспортных средств является возможный дефект, возникший в процессе монтажа, в связи с которым кабельная проводка рулевого колеса может быть защемлена между задней пластмассовой накладкой руля и краем опоры устройства звукового сигнала.

Fiat Freemont

Также будут отозваны 349 автомобилей Dodge (Journey), реализованные с октября 2010 года по июль 2014 года с VIN-кодами: «Причиной отзыва транспортных средств является вероятность того, что проводной жгут рулевого колеса может быть зажат между пластиковым выступом на задней накладке рулевого колеса и кромкой пластины кнопки клаксона. Кромка этой пластины может повредить изоляцию провода, что приведет к короткому замыканию, которое может спровоцировать случайное срабатывание фронтальной подушки безопасности водителя».

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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