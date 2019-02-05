Мировые продажи KIA в январе составили 208 908 автомобилей

В январе KIA Motors реализовала 208 908 автомобилей

KIA Motors сообщает, что в январе 2019 года мировые продажи легковых автомобилей, кроссоверов, внедорожников и легкой коммерческой техники KIA составили 208 908 единиц.

Экспортные продажи в январе достигли 170 898 единиц, а на внутреннем рынке Кореи составили 38 010 автомобилей. Спрос на новые поколения моделей KIA K900 и Cerato. За пределами Кореи продажи самой популярной в мире модели KIA Sportage в январе 2019 года выросли на 26% по сравнению с прошлогодним результатом и составили 37 880 проданных автомобилей. Еще больший рост продемонстрировал городской кроссовер Soul (включая Soul EV) нового поколения. Январские продажи достигли 14 463 единиц, что на 56% превышает результат января 2018 года. Самыми продаваемыми моделями KIA на всех рынках остаются: кроссовер Sportage (40 635 автомобилей), компактный Rio, на котором остановили свой выбор 23 718 клиентов и седан Forte который приобрели 31 516 покупателей.