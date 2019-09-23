Lexus представляет свою первую серийную премиальную яхту LY 650

Созданная на базе концепта спортивной яхты Lexus Sport Yacht Concept, впервые представленного в январе 2017 г., модель LY 650 отличается уникальным стилем и превосходными ходовыми качествами. Lexus, который переосмысляет традиционные подходы к роскошному образу жизни, при разработке яхты объединил передовые технологии и мастерство исполнения, чтобы подарить ее владельцам незабываемые впечатления и превзойти их ожидания даже в условиях морской стихии.
Флагманская яхта LY 650 стала новым воплощением философии Lexus «CRAFTED», основными составляющими которой являются пристальное внимание к деталям, традиционное японское гостеприимство и стремление предугадывать ожидания клиентов. Обводы корпуса, просторная кормовая часть и прочие элементы, подчеркнутые изящными линиями, придают яхте LY 650 необычный, особенный вид. Сотрудничество с итальянской студией дизайна яхт Nuvolari Lenard позволило создать передовой дизайн и комфортное жилое пространство, отличающееся безупречным качеством каждой детали. Для создания впечатляющих ходовых характеристик, достойных уровня Lexus, совместно с компанией Marquis Yachts LLC был разработан легкий и высокопрочный корпус, изготовленный из полимеров, армированных угле- и стекловолокном (CFRP- и GFRP-полимеры). Кроме этого, яхта LY 650 оснащена передовой системой коммуникации LY-Link, которая позволяет своевременно передавать информацию и контролировать системы судна.
Яхта LY 650 построена при сотрудничестве со специалистами компании Marquis Yachts из Пуласки, Висконсин, США. Для повышения эффективности производства и обеспечения высокого уровня качества компания Marquis Yachts применяла в своих технологических процессах знаменитую производственную систему Toyota. Новая яхта будет представлена на Международной выставке судов и морских яхт в Форт-Лодердейле, Флорида с 30 октября по 3 ноября 2019 г.
Президент Акио Тойода сказал: «Яхта LY 650 воплощает усилия бренда Lexus, стремящегося стать символом роскошного образа жизни за пределами автомобильной отрасли. Сотрудничая с компаниями Marquis Yachts и Toyota Marine и опираясь на философию «CRAFTED», мы вели разработку с пристальным вниманием к каждой детали, стараясь реализовать принципы традиционного японского гостеприимства омотенаши. Бренд Lexus и дальше будет делать все возможное, чтобы дарить своим клиентам возможность испытать невероятные захватывающие впечатления даже на море».
Тщательное проектирование позволило достичь впечатляющих характеристик Lexus LY 650, высокого уровня комфорта во время длительного перехода и динамичной реакции на поворот штурвала в любой ситуации.
C 2014 года www.amsrus.ru
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