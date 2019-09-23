Lexus представляет свою первую серийную премиальную яхту LY 650

65 футовая яхта — образец новой интерпретации философии дизайна Lexus

Превосходные характеристики и практически полное отсутствие шума — качества, присущие морскому флагману

Непередаваемые ощущения, формируемые благодаря передовым технологиям

Лексус представляет свою первую серийную премиальную яхту Lexus LY 650, отражающую самую современную интерпретацию философии дизайна Lexus и обладающую высококлассным исполнением, выходящим за грани автомобильной индустрии

Созданная на базе концепта спортивной яхты Lexus Sport Yacht Concept, впервые представленного в январе 2017 г., модель LY 650 отличается уникальным стилем и превосходными ходовыми качествами. Lexus, который переосмысляет традиционные подходы к роскошному образу жизни, при разработке яхты объединил передовые технологии и мастерство исполнения, чтобы подарить ее владельцам незабываемые впечатления и превзойти их ожидания даже в условиях морской стихии.

Флагманская яхта LY 650 стала новым воплощением философии Lexus «CRAFTED», основными составляющими которой являются пристальное внимание к деталям, традиционное японское гостеприимство и стремление предугадывать ожидания клиентов. Обводы корпуса, просторная кормовая часть и прочие элементы, подчеркнутые изящными линиями, придают яхте LY 650 необычный, особенный вид. Сотрудничество с итальянской студией дизайна яхт Nuvolari Lenard позволило создать передовой дизайн и комфортное жилое пространство, отличающееся безупречным качеством каждой детали. Для создания впечатляющих ходовых характеристик, достойных уровня Lexus, совместно с компанией Marquis Yachts LLC был разработан легкий и высокопрочный корпус, изготовленный из полимеров, армированных угле- и стекловолокном (CFRP- и GFRP-полимеры). Кроме этого, яхта LY 650 оснащена передовой системой коммуникации LY-Link, которая позволяет своевременно передавать информацию и контролировать системы судна.

Яхта LY 650 построена при сотрудничестве со специалистами компании Marquis Yachts из Пуласки, Висконсин, США. Для повышения эффективности производства и обеспечения высокого уровня качества компания Marquis Yachts применяла в своих технологических процессах знаменитую производственную систему Toyota. Новая яхта будет представлена на Международной выставке судов и морских яхт в Форт-Лодердейле, Флорида с 30 октября по 3 ноября 2019 г.

Президент Акио Тойода сказал: «Яхта LY 650 воплощает усилия бренда Lexus, стремящегося стать символом роскошного образа жизни за пределами автомобильной отрасли. Сотрудничая с компаниями Marquis Yachts и Toyota Marine и опираясь на философию «CRAFTED», мы вели разработку с пристальным вниманием к каждой детали, стараясь реализовать принципы традиционного японского гостеприимства омотенаши. Бренд Lexus и дальше будет делать все возможное, чтобы дарить своим клиентам возможность испытать невероятные захватывающие впечатления даже на море».

Особенности яхты LY 650

65 ‑ футовая яхта – образец новой интерпретации философии дизайна Lexus

Круизная яхта LY 650 с открытым мостиком сохранила эффектную форму и красоту линий концептуальной спортивной яхты Lexus, ее элегантность и спортивность. При первом взгляде на LY 650 внимание притягивает мощный, наклонный форштевень и динамичный корпус, который может похвастать шириной, одной из самых больших в своем классе. Купеобразная линия крыши, заимствованная из автомобильного мира, и выраженные кормовые обводы подчеркивают высокие ходовые характеристики

Для новой яхты используется опциональная двухцветная схема окраски, которая намекает на родство с концептом Lexus Sports Yacht Concept 2017 года и сохраняет его образ. Металлические детали на форштевне, боковых иллюминаторах и L-образных воздухозаборных отверстиях довершают узнаваемый облик яхты Lexus

Сочетание передового дизайна и философии омотенаши (японское гостеприимство, выражающееся в искреннем и добросердечном предугадывании и исполнении желаний гостей) позволило создать великолепный интерьер, отличающийся высоким качеством исполнения, присущим бренду Lexus, в ярко-белом цвете, формирующем ощущение простора, тогда как применение изогнутых линий и креативного освещения создает атмосферу комфорта и уюта

Продуманная компоновка позволила разместить в носовой части два капитанских кресла и диваны, а в кормовой части — камбуз. Под салоном размещены три элегантные каюты с высотой потолка 6 футов и 6 дюймов (более 2 метров). В каждой каюте предусмотрены туалетная комната и душ

Превосходные характеристики и практически полное отсутствие шума – качества, подобающие морскому флагману

Тщательное проектирование позволило достичь впечатляющих характеристик Lexus LY 650, высокого уровня комфорта во время длительного перехода и динамичной реакции на поворот штурвала в любой ситуации.

В качестве силовой установки используются два двигателя Volvo Penta® IPS (1350/1200/1050). В сочетании с уникальными обводами подводной части корпуса, рассчитанными с помощью компьютерного гидродинамического моделирования, она наделяет яхту Lexus превосходными ходовыми качествами и отличается низким расходом топлива. В числе обеспечиваемых ею преимуществ — исключительная устойчивость на курсе и маневренность. Кроме того, модель LY 650 может оснащаться рядом функций, облегчающих судовождение, включая управление с помощью джойстика, функцию удержания заданного положения яхты в открытом море и функцию автоматического управления закрылками

Подводная и надводная части корпуса, выполненные из полимеров, армированных углеволокном, обеспечивают малый вес и высокую жесткость, что способствует достижению выдающихся скоростных характеристик и высокого уровня комфорта при длительном плавании. В конструкции основных стен использованы многослойные панели, обладающие отличными звукоизолирующими свойствами, что позволило создать комфортные условия для непринужденного общения

Непередаваемые ощущения, формируемые благодаря передовым технологиям

Передовая система коммуникации LY-Link позволяет своевременно передавать различную информацию. Эта технология может использоваться для отслеживания состояния судна и получения уведомлений в форме текстовых сообщений при выявлении отклонений. Дополнительное удобство заключается в возможности пользователей удаленно с помощью смартфона включать и выключать кондиционер и световые приборы

Стильное и эргономичное место капитана оснащено приборной панелью с сенсорным экраном

Специально адаптированная система объемного звучания Mark Levinson® с сабфуверами создает в салоне эффект погружения в атмосферу концертного зала

Высококлассное исполнение благодаря производственной системе Toyota

Производство яхты LY 650 ведется в Висконсине с привлечением высококвалифицированных сотрудников компании Marquis Yachts. Их всесторонний опыт создания морских судов и мастерство такуми проявляются в каждой детали корпуса, изготавливаемой вручную. Высокая точность машинной обработки и сварки обеспечивают высочайшее качество корпуса, который затем окрашивается с учетом пожеланий заказчика. Высокое качество изготовления компонентов отчетливо прослеживается в палубном оборудовании из нержавеющей стали, которое производится для каждого судна индивидуально собственными Мастерами Такуми, в отделке из натурального дерева и предметах мебели, изготовленных с учетом пожеланий заказчика, а также в сшитой вручную обивке сидений

С началом производства яхты LY 650 компания Marquis Yachts внедрила знаменитую Производственную систему Toyota, сфокусировав внимание на процессах, связанных с оснащением яхты. Для дальнейшего повышения производительности и качества реализован постоянный процесс непрерывных улучшений

Основные характеристики LY 650