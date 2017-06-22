Самая дорогая версия Lada Xray в продаже 46 Фото: Движок

«АвтоВАЗ» начал продажи особой версии Lada Xray под названием Exclusive, отличающейся от базовой модели богатым оснащением, улучшениями по части отделки салона и комфорта авто.

По данным издания АвтоВести , новая версия Lada Xray собрана на базе комплектации Luxe с пакетом Prestige, в связи с чем машина по умолчанию оснащена климат-контролем, 17-дюймовыми дисками, обогревом лобового стекла, мультимедийной навигационной системой и камерой заднего вида.

Основными отличиями новой версии модели являются комбинированная отделка салона искусственной кожей и алькантрой, дополнительная светодиодная подсветка, декоративные вставки и вышивка с надписью Exclusive. Как и на остальных версиях Lada Xray, в новой комплекции установили центральный замок, управляемый дистанционно, регулировку сидения водителя по высоте, две подушки безопасности, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС и многие другие полезные системы.

Объем двигателя Lada Xray Exclusive составил 1,8 литра, а мощность — 122 лошадиные силы. Версия с механической коробкой передач обойдется покупателям в 805 900 рублей, а версия «автомат» — в 830 900 рублей. Цена на новую версии модели всего на 32 тысячи рублей выше, чем на соответствующие модификации Luxe+Prestige.