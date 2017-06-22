Самая дорогая версия Lada Xray в продаже

Фото: Движок
По данным издания АвтоВести, новая версия Lada Xray собрана на базе комплектации Luxe с пакетом Prestige, в связи с чем машина по умолчанию оснащена климат-контролем, 17-дюймовыми дисками, обогревом лобового стекла, мультимедийной навигационной системой и камерой заднего вида.
Основными отличиями новой версии модели являются комбинированная отделка салона искусственной кожей и алькантрой, дополнительная светодиодная подсветка, декоративные вставки и вышивка с надписью Exclusive. Как и на остальных версиях Lada Xray, в новой комплекции установили центральный замок, управляемый дистанционно, регулировку сидения водителя по высоте, две подушки безопасности, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС и многие другие полезные системы.
Объем двигателя Lada Xray Exclusive составил 1,8 литра, а мощность — 122 лошадиные силы. Версия с механической коробкой передач обойдется покупателям в 805 900 рублей, а версия «автомат» — в 830 900 рублей. Цена на новую версии модели всего на 32 тысячи рублей выше, чем на соответствующие модификации Luxe+Prestige.
C 2014 года www.amsrus.ru
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