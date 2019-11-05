Спецсерия кроссовера Mazda CX-5 стала доступна на российском рынке

Российское представительство компании Mazda анонсирует обновление премиальных комплектаций кроссовера Mazda CX-5

С ноября эксклюзивно для российских покупателей будут доступны автомобили Mazda CX-5 специальной серии «Zima Edition». Самые популярные комплектации Supreme и Executive будут дополнены комплектом зимних шин, интеллектуальной системой динамического контроля автомобиля, включая автозапуск, системой бесконтактного открывания багажника и фирменным шильдиком особой серии.

Современный охранно-телематический комплекс управляется через приложение для мобильного телефона. С его помощью можно осуществлять мониторинг состояния авомобиля и дистанционно запускать двигатель для прогрева. Пользователю доступны разные сценарии взаимодействия: запуск двигателя по предустановленной температуре воздуха на улице, запуск двигателя по напряжению электросети автомобиля, запуск двигателя по таймеру. Дизайн приложения разработан специально для автомобилей Mazda.

Устройство бесконтактного открывания багажной двери позволяет открыть ее без использования кнопки на брелке или автомобиле. Интеллектуальный алгоритм работы системы предотвращает несанкционированный доступ в багажник автомобиля.

Весь перечень оснащения устанавливается пакетом и не увеличивает финальную стоимость автомобиля. Специальная серия «Zima Edition» доступна для комплектаций – Supreme от 2 130 000 рублей и Executive от 2 382 000 рублей.