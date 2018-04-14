Доходы вице-мэра Москвы выросли за год в 32 раза 21

Вице-мэры столицы Хуснуллин и Бирюков заработали примерно по 6,5 млн руб. Самая богатая супруга в мэрии — у главы департамента региональной безопасности Владимира Черникова, она заработала в 2017 году 101 млн руб.

Правительство Москвы опубликовало декларации о доходах заместителей мэра и министров. Больше всего в 2017 году заработал вице-мэр, глава департамента транспорта Максим Ликсутов — 219,6 млн руб.

В 2016 году доход Ликсутова составил 6,8 млн руб. Из декларации чиновника исчезла квартира площадью 178,6 кв. м, автомобиль Mercedes-Benz, три мототранспортных средства и два машино-места. В собственности у главы департамента транспорта по-прежнему находятся три земельных участка, жилой дом площадью более 2 тыс. кв. м, два нежилых помещения, а также автомобили Lexus и Mercedes-Benz и три мототранспортных средства. В декларации указаны два несовершеннолетних ребенка Ликсутова, в пользовании у которых — квартира площадью 106,8 кв. м.

Повышение доходов Ликсутова произошло за счет продажи квартиры и автомобиля, сообщили РБК в пресс-службе департамента транспорта.

Сразу после Ликсутова по величине годового дохода идет глава департамента внешнеэкономических связей Москвы Сергей Черемин, в прошлые годы он зарабатывал больше всех в столичном правительстве. В 2017 году доход Черемина составил 76,7 млн руб. Чиновнику принадлежат шесть земельных участков, таунхаус, дача и две квартиры — площадью 175,8 и 74,1 кв. м. В собственности у него также два автомобиля Mercedes и один Lexus. Еще одна квартира площадью 133 кв. м и жилой дом площадью 425,8 кв. м находятся в пользовании у несовершеннолетнего ребенка чиновника.

Глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин в 2017 году заработал 6,5 млн руб. (на 141 тыс. руб. больше, чем в 2016-м), супруга чиновника — 4,3 млн руб. (на 394 тыс. руб. меньше, чем в позапрошлом году). Состав недвижимости и автопарка семьи не изменился. В собственности у Хуснуллина — два жилых дома, два земельных участка и доля в квартире. Жене вице-мэра принадлежат земельный участок, доля в квартире и автомобиль Mercedes-Benz, ребенку — квартира площадью 186,7 кв. м. Квартира такой же площади указана «в пользовании» у Хуснуллина и супруги чиновника. Личного автомобиля у главы стройкомплекса, судя по декларации, нет.

Вице-мэр по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в 2017 году заработал 6,4 млн руб. — на 387 тыс. меньше, чем в 2016-м. Как и год назад, чиновник задекларировал земельный участок, дачный дом с постройками, долю в квартире и машино-место. Супруга Бирюкова в прошлом году заработала 13,9 млн руб., ей принадлежат доля в квартире, земельный участок, автомобиль Daimler-Benz и снегоход.

​Заммэра по социальным вопросам Леонид Печатников за прошлый год заработал 6,8 млн руб. — на 130 тыс. руб. меньше, чем за 2016-й. Из собственности чиновник задекларировал машино-место, в пользовании у него — квартира площадью 50 кв. м.

Доход главы аппарата правительства Анастасии Раковой, как сообщает РБК, за год увеличился с 6,3 млн до 6,8 млн руб. Согласно декларации, она пользуется квартирой площадью 75,9 кв. м, которая принадлежит одному из двух несовершеннолетних детей. Также в пользовании у чиновницы — дачный дом. При этом доход несовершеннолетнего ребенка Раковой за год увеличился в четыре раза — с 180 тыс. до 720 тыс. руб.

Самая богатая супруга — у главы департамента региональной безопасности Владимира Черникова. За год она заработала 101,9 млн руб., сам Черников — 13,6 млн руб. Жене чиновника принадлежат шесть земельных участков (один из них — в долевой собственности), три дома, автомобиль Nissan Murano, фургон и прицеп. В собственности у Черникова — еще три земельных участка, два дома, квартира и два машино-места. А также мотовездеход, гидроцикл и прицеп. В декларации сказано, что источники дохода жены чиновника — продажа имущества и накопления за предыдущие годы.

Декларация столичного мэра Сергея Собянина на момент выхода публикации была не опубликована. В 2016 году доход Собянина составил 6,456 млн руб.