Доходы вице-мэра Москвы выросли за год в 32 раза

Правительство Москвы опубликовало декларации о доходах заместителей мэра и министров. Больше всего в 2017 году заработал вице-мэр, глава департамента транспорта Максим Ликсутов — 219,6 млн руб.
В 2016 году доход Ликсутова составил 6,8 млн руб. Из декларации чиновника исчезла квартира площадью 178,6 кв. м, автомобиль Mercedes-Benz, три мототранспортных средства и два машино-места. В собственности у главы департамента транспорта по-прежнему находятся три земельных участка, жилой дом площадью более 2 тыс. кв. м, два нежилых помещения, а также автомобили Lexus и Mercedes-Benz и три мототранспортных средства. В декларации указаны два несовершеннолетних ребенка Ликсутова, в пользовании у которых — квартира площадью 106,8 кв. м.
Повышение доходов Ликсутова произошло за счет продажи квартиры и автомобиля, сообщили РБК в пресс-службе департамента транспорта.
Сразу после Ликсутова по величине годового дохода идет глава департамента внешнеэкономических связей Москвы Сергей Черемин, в прошлые годы он зарабатывал больше всех в столичном правительстве. В 2017 году доход Черемина составил 76,7 млн руб. Чиновнику принадлежат шесть земельных участков, таунхаус, дача и две квартиры — площадью 175,8 и 74,1 кв. м. В собственности у него также два автомобиля Mercedes и один Lexus. Еще одна квартира площадью 133 кв. м и жилой дом площадью 425,8 кв. м находятся в пользовании у несовершеннолетнего ребенка чиновника.
Глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин в 2017 году заработал 6,5 млн руб. (на 141 тыс. руб. больше, чем в 2016-м), супруга чиновника — 4,3 млн руб. (на 394 тыс. руб. меньше, чем в позапрошлом году). Состав недвижимости и автопарка семьи не изменился. В собственности у Хуснуллина — два жилых дома, два земельных участка и доля в квартире. Жене вице-мэра принадлежат земельный участок, доля в квартире и автомобиль Mercedes-Benz, ребенку — квартира площадью 186,7 кв. м. Квартира такой же площади указана «в пользовании» у Хуснуллина и супруги чиновника. Личного автомобиля у главы стройкомплекса, судя по декларации, нет.
Вице-мэр по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в 2017 году заработал 6,4 млн руб. — на 387 тыс. меньше, чем в 2016-м. Как и год назад, чиновник задекларировал земельный участок, дачный дом с постройками, долю в квартире и машино-место. Супруга Бирюкова в прошлом году заработала 13,9 млн руб., ей принадлежат доля в квартире, земельный участок, автомобиль Daimler-Benz и снегоход.
Заммэра по социальным вопросам Леонид Печатников за прошлый год заработал 6,8 млн руб. — на 130 тыс. руб. меньше, чем за 2016-й. Из собственности чиновник задекларировал машино-место, в пользовании у него — квартира площадью 50 кв. м.
Доход главы аппарата правительства Анастасии Раковой, как сообщает РБК, за год увеличился с 6,3 млн до 6,8 млн руб. Согласно декларации, она пользуется квартирой площадью 75,9 кв. м, которая принадлежит одному из двух несовершеннолетних детей. Также в пользовании у чиновницы — дачный дом. При этом доход несовершеннолетнего ребенка Раковой за год увеличился в четыре раза — с 180 тыс. до 720 тыс. руб.
Самая богатая супруга — у главы департамента региональной безопасности Владимира Черникова. За год она заработала 101,9 млн руб., сам Черников — 13,6 млн руб. Жене чиновника принадлежат шесть земельных участков (один из них — в долевой собственности), три дома, автомобиль Nissan Murano, фургон и прицеп. В собственности у Черникова — еще три земельных участка, два дома, квартира и два машино-места. А также мотовездеход, гидроцикл и прицеп. В декларации сказано, что источники дохода жены чиновника — продажа имущества и накопления за предыдущие годы.
Декларация столичного мэра Сергея Собянина на момент выхода публикации была не опубликована. В 2016 году доход Собянина составил 6,456 млн руб.
C 2014 года www.amsrus.ru
Вот это да 👍
Какой гениальный «бизнесмен» при таких объективных трудностях экономического характера смог так эффективно заработать ….
Мог бы ещё больше зарабатывать бизнесменом, ан нет чиновником трудиться за нищенскую зарплату, все на благо граждан!
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