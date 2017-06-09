Subaru показала особые WRX STI и BRZ 19

Subaru подготовила «заряженные» версии WRX STI и BRZ.

Компания Subaru упорно водила за нос приверженцев марки демонстрируя противоречащие друг другу изображения весьма спортивной новинки. Выяснилось, что японцы сделали сразу два спорткара – модифицированные версии купе BRZ и седана WRX STI.

Гражданский вариант трекового автомобиля Subaru WRX STI обзавелся названием Type RA (аббревиатуру японцы расшифровывают, как Record Attempt). Машину оснастили форсированным 2,5-литровым турбодвигателем с отдачей 310 сил. Работает он в паре с модернизированной 6-ступенчатой МКП, у которой укоротили переключения и оптимизировали передаточные числа .

У модели появилась доработанная подвеска с амортизаторами Bilstein, систему стабилизации «прошили» в подразделении STI, а также седан получил в 19-дюймовые кованые диски BBS с резиной Yokohama Advan Sports размерностью 245/35 и тормозами Brembo. Помимо этого, машину снабдили аэродинамическим пакетом с карбоновыми капотом и антикрылом.

В интерьере появились анатомические «ковши» Recaro, спортивный руль с новой отделкой, красная строчка и шильдики с номером экземпляра: производитель собирается выпустить модель лимитированной серией в 500 экземпляров. Также известно, что седан ради снижения веса избавили от запасного колеса. На рынке автомобиль появится в первом квартале 2018 года.

Что касается купе BRZ, то это семейство снабдили модификацией tS («Tuned by STi»), предназначенной для трека. Характерными особенностями купе стали регулируемое карбоновое антикрыло и 18-дюймовые колесные диски с шинами Michelin Pilot Sport 4 размерностью 215/40 – такие колеса купе получило впервые.

Автомобиль получил более жесткий подрамник, амортизаторы Sachs и пружины. В салоне появилась новая отделка, дополнительные приборы, красные ремни безопасности и вышитый логотип с названием версии.

По аналогии с выпуском WRX STI Type RA, производство купе будет ограничено 500 экземплярами.

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