Все муляжи камер на дорогах Москвы заменят на настоящие

В 2018 году ЦОДД сообщил, что муляжами являются 15-20% от общего количества камер фотовидеофиксации. Всего в Москве больше двух тысяч таких камер.
В Москве на данный момент работает 387 обычных муляжей и 424 муляжа с функцией мониторинга потока. В следующем году все они будут заменены на рабочие комплексы фотовидеофиксации. pic.twitter.com/kXDERFHOWF— ЦОДД (@gucodd) November 30, 2019
В Москве на данный момент работает 387 обычных муляжей и 424 муляжа с функцией мониторинга потока. В следующем году все они будут заменены на рабочие комплексы фотовидеофиксации. pic.twitter.com/kXDERFHOWF
— ЦОДД (@gucodd) November 30, 2019
По данным Meduza, в июне 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что дорожные камеры «не нужно специально скрывать и прятать». Вскоре после этого ЦОДД выложил адресный список дорожных камер в Москве. Позднее ГИБДД опубликовала карту дорожных камер России.
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