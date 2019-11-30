Все муляжи камер на дорогах Москвы заменят на настоящие

Все муляжи камер на дорогах Москвы заменят на настоящие
Ноябрь 30 19:11 2019

В 2020 году все муляжи камер фотовидеофиксации на дорогах Москвы заменят на настоящие. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы

В 2018 году ЦОДД сообщил, что муляжами являются 15-20% от общего количества камер фотовидеофиксации. Всего в Москве больше двух тысяч таких камер.

По данным Meduza, в июне 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что дорожные камеры «не нужно специально скрывать и прятать». Вскоре после этого ЦОДД выложил адресный список дорожных камер в Москве. Позднее ГИБДД опубликовала карту дорожных камер России.

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AMSRUS
AMSRUS

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