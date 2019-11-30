Все муляжи камер на дорогах Москвы заменят на настоящие

В 2020 году все муляжи камер фотовидеофиксации на дорогах Москвы заменят на настоящие. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы

В 2018 году ЦОДД сообщил, что муляжами являются 15-20% от общего количества камер фотовидеофиксации. Всего в Москве больше двух тысяч таких камер.

В Москве на данный момент работает 387 обычных муляжей и 424 муляжа с функцией мониторинга потока. В следующем году все они будут заменены на рабочие комплексы фотовидеофиксации. pic.twitter.com/kXDERFHOWF — ЦОДД (@gucodd) November 30, 2019

По данным Meduza, в июне 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что дорожные камеры «не нужно специально скрывать и прятать». Вскоре после этого ЦОДД выложил адресный список дорожных камер в Москве. Позднее ГИБДД опубликовала карту дорожных камер России.