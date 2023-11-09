Новый бренд люксовых электровнедорожников M-Hero

– На российском рынке появляется новый бренд электрических внедорожников M-Hero, представляющий собой ультратехнологичные и функциональные автомобили.

– Электрифицированный внедорожник M-Hero, не имеющий конкурентов, обещает изменить представление потребителей о моделях в сегменте SUV благодаря своим непревзойденным техническим характеристикам.

«Моторинвест» объявил о своем статусе официального импортера премиального бренда электрических внедорожников M-Hero в России. Этот шаг подчеркивает стремление компании активно расширять свою модельную линейку для самой взыскательной аудитории. Запуск нового суббренда, наряду с Voyah, представляет собой новый этап развития люксового направления. Первым представителем стал бренд премиальных электромобилей Voyah, завоевавший лидирующие позиции среди гибридов и электрокаров за год присутствия на рынке России. Ограниченный выпуск M-Hero в декабре 2023 года составит около 100 автомобилей.

Внешность модели M-Hero выражает мужественность и атлетичность. Остроконечные формы кузовных панелей и массивная решетка фронтальной части придают внедорожнику брутальный облик. Уникальные матричные LED-фары в форме перекрестья и необычное расположение задних фонарей подчеркивают его агрессивный характер и энергию, призывая к покорению вершин. M-Hero обещает уникальный опыт для тех, кто ценит индивидуальность и стиль.

M-Hero выпускается в двух версиях: гибридной и полностью электрической. Гибридный вариант оснащен трехмоторной силовой установкой мощностью 816 л. с. и крутящим моментом 1 050 Нм, разгоняясь до 100 км/ч за 6 секунд. Двигатель внутреннего сгорания, расположенный под капотом, работает как генератор, заряжая батарею емкостью 65 кВтч. Электрическая версия оснащена четырьмя электродвигателями мощностью 1 088 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 4,2 секунды. Без дополнительной зарядки M-Hero способен преодолеть до 450 км по циклу WLTP. Габариты внедорожника: длина 5 066 мм, высота 2 080 мм, ширина 1 934 мм.

Эксклюзивные дилерские центры Voyah, представленные в пространствах M-Hero — M-Lounge, будут доступны для заказа лимитированной партии M-Hero до конца 2023 года в 18 городах России.

M-Hero

M-Hero — ультратехнологичный бренд электрических внедорожников премиум-класса, созданный в 2022 году корпорацией Dongfeng. Бренд стремится быть лидером в классе бескомпромиссных премиальных внедорожников на альтернативных источниках энергии. M-Hero заявляет о своей направленности на исследования и разработку уникальных продуктов, высокотехнологичное производство, техническое обслуживание и заботу об экологии. Бренд делает упор на инновации и передовые технологии электрификации с нулевыми выбросами СО2, стремясь к гармонии между природой и человеком.

M-Hero создан для амбициозных и смелых, готовых к новым открытиям и духом покорителей неизведанного. Эмблема «М» символизирует бесстрашного покорителя территорий, а дизайн логотипа вдохновлен эстетикой доспехов древних воинов. M-Hero олицетворяет философию первопроходцев, преодолевающих трудности на пути к своим целям. Серийное производство стартует в Китае в декабре 2023 года в технопарке, который занимает площадь 476 акров с инвестициями в размере 6,3 млрд юаней. Фотоэлектрическая генерация обеспечивает энергией предприятие, способствуя энергосбережению и углеродной нейтральности.

ООО «Моторинвест»

ООО «Моторинвест» занимает лидирующую позицию среди производителей электромобилей в России под своим собственным брендом Evolute и является официальным дистрибьютором автомобильных марок Voyah, Dongfeng и M-Hero. Компания не только занимается производством и продажей автомобилей, но также активно развивает технологии, инфраструктуру и программное обеспечение в сфере электрической мобильности.

В марте 2022 года компания достигла значимого события в своей истории, подписав первый в России специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) по внедрению технологии производства электромобилей. Инвестиции в производство превысят 13 млрд рублей за 11 лет контракта. В рамках проекта, в котором участвует технологический партнер из КНР, компания начала строительство специализированного завода электромобилей Evolute, который был запущен 28 сентября 2022 года в Липецкой области.

Компания также расширила свою деятельность, став импортером электромобилей мирового бренда Voyah в ноябре 2022 года, что подчеркнуло стремление «Моторинвест» к лидерству в основных сегментах рынка пассажирских электромобилей в России. В августе 2023 года было подписано соглашение с ООО «Дунфэнг Мотор Рус», предоставляющее «Моторинвест» права на дистрибуцию, продвижение и сервисное обслуживание легковых моделей Dongfeng на российском рынке, включая будущие новинки.

Ноябрь 2023 года ознаменовался тем, что ООО «Моторинвест» стало официальным импортером бренда M-Hero, представляя на российском рынке ультратехнологичные и функциональные электрические внедорожники премиум-класса.