Новый Peugeot 408 приехал в Россию
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Новый Peugeot 408 приехал в Россию
Май 29 21:08 2017

Пресс-служба компании Peugeot, сообщает что новый 408-й будет доступен в России в 3-х комплектациях Access, Astive и Allure.

Peugeot 408 2017

Peugeot 408 2017

Дизайн автомобиля выполнен в соответствии с эстетикой новейших моделей Peugeot. Модель получила новые фары, новую решетку радиатора на которой разместился логотип в виде льва, а также хромированные секции противотуманных фар со встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями.

Также автомобиль получил новый бензиновый агрегат объемом 1,6 л., с отдачей в 115 сил, который поставляется с 6-диапазонной АКПП EAT6.Peugeot 408 2017В оснащении Peugeot 408 есть новое оборудование, предлагаемое в качестве опций, для создания большего комфорта. Среди них: датчики дождя и света, задние датчики парковки, камера заднего вида, противотуманные фары с функцией подсветки в поворотах. Новая мультимедийная система SMEG с семидюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, будет доступна в качестве опции, начиная со второго варианта комплектации.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Artem Mal'tsev
    Май 29, 21:32 #1 Artem Mal'tsev

    Их ещё покупают, с такими-то ценами?

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