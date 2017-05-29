Новый Peugeot 408 приехал в Россию 101

Пресс-служба компании Peugeot, сообщает что новый 408-й будет доступен в России в 3-х комплектациях Access, Astive и Allure.

Дизайн автомобиля выполнен в соответствии с эстетикой новейших моделей Peugeot. Модель получила новые фары, новую решетку радиатора на которой разместился логотип в виде льва, а также хромированные секции противотуманных фар со встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями.

Также автомобиль получил новый бензиновый агрегат объемом 1,6 л., с отдачей в 115 сил, который поставляется с 6-диапазонной АКПП EAT6. В оснащении Peugeot 408 есть новое оборудование, предлагаемое в качестве опций, для создания большего комфорта. Среди них: датчики дождя и света, задние датчики парковки, камера заднего вида, противотуманные фары с функцией подсветки в поворотах. Новая мультимедийная система SMEG с семидюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, будет доступна в качестве опции, начиная со второго варианта комплектации.