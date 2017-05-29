Новый Peugeot 408 приехал в Россию

Peugeot 408 2017
Дизайн автомобиля выполнен в соответствии с эстетикой новейших моделей Peugeot. Модель получила новые фары, новую решетку радиатора на которой разместился логотип в виде льва, а также хромированные секции противотуманных фар со встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями.
Также автомобиль получил новый бензиновый агрегат объемом 1,6 л., с отдачей в 115 сил, который поставляется с 6-диапазонной АКПП EAT6.В оснащении Peugeot 408 есть новое оборудование, предлагаемое в качестве опций, для создания большего комфорта. Среди них: датчики дождя и света, задние датчики парковки, камера заднего вида, противотуманные фары с функцией подсветки в поворотах. Новая мультимедийная система SMEG с семидюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, будет доступна в качестве опции, начиная со второго варианта комплектации.
C 2014 года www.amsrus.ru
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