Сергей Королев вступит в должность директора по продажам Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан

Компания Jaguar Land Rover объявляет о новом назначении. С 1 июля должность директора по продажам Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан займет Сергей Королев.

В настоящее время Сергей является руководителем направления развития бизнеса региона Overseas Jaguar Land Rover в британской штаб-квартире компании.

Сергей Королев работает в автомобильной индустрии 15 лет, последние 10 из которых – в Jaguar Land Rover. Его карьера в компании началась с должности регионального менеджера по продажам в России, после чего он прошел путь до руководителя подразделения розничных продаж, а затем продолжил работу в штаб-квартире Jaguar Land Rover в Великобритании. В данной роли Сергей принимал активное участие в открытии подразделений компании в Мексике и на Тайване, а также занимался разработкой и внедрением на практике стратегии диджитализации продаж на зарубежных рынках. Под его руководством в 18 странах региона Overseas были успешно запущены интерактивные онлайн-платформы, которые во многом упростили процесс общения клиентов с дилерскими предприятиями Jaguar Land Rover.

После вступления в должность директора по продажам Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Сергей Королев возглавит направления розничных и корпоративных продаж, планирования и логистики, а также сертифицированных автомобилей с пробегом.