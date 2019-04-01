Порядок доступа к промсубсидиям планируют изменить с 1 июля 2019 г

Правительство изменит доступ к промсубсидиям в автопроме

Правительство подготовило поправки к законодательству, определяющие новый порядок доступа к промсубсидиям, компенсирующим утильсбор российским автозаводам. Документ, который Минпромторг 22 марта направил в правительство, с 1 июля закрывает доступ к субсидиям для концернов, у которых истекли соглашения о промсборке. До сих пор у компаний, работавших в режиме промсборки на 1 января 2015 года, такой доступ был, но теперь оговорка исключается.

Одновременно вводится положение, обеспечивающее доступ к промсубсидиям держателям СПИК, пишет газета «Коммерсант». По данным издания, документ согласован и анализируется в аппарате правительства. В 2018 году у автоконцернов начали истекать соглашения о промсборке, Минпромторг предложил на замену инструмент СПИК. В декабре вице-премьер Дмитрий Козак анонсировал, что СПИК в автопроме станет гарантией доступа к промсубсидиям, без которых производство в РФ нерентабельно. В АВТОВАЗе в целом поддерживают инициативу правительства ограничить число претендентов на промсубсидии, но предлагают дифференцировать их в зависимости от локализации с учетом инвестиций, добавленной стоимости, новых рабочих мест.

По данным издания, такой подход разделяют и другие традиционные российские игроки. В то же время резко отрицательную реакцию в отрасли вызвало сохранение доступа к промсубсидиям для резидентов ОЭЗ в Калининградской области. Фактически подразумевается «Автотор», в основном занимающийся отверточной сборкой. В АВТОВАЗе отмечают, что сохранение специальных условий для резидентов ОЭЗ фактически означает, что правительство готово субсидировать тех, кто не вкладывает в технологии и не достиг даже минимального уровня локализации, «но при этом расположены в определенном субъекте РФ».

В концерне предупреждают, что на этом фоне инвестиции в новые технологии в других регионах могут прекратиться, отверточная сборка в Калининграде будет выгоднее, чем производство с высокими переделами в Набережных Челнах, Тольятти или Нижнем Новгороде, добавляет источник в отрасли. Другой собеседник считает, что калининградский завод должен на общих основаниях подписать СПИК и взять обязательства по локализации, иначе «будет подорвана целостность индустриальной политики в автопроме». Источник в промышленном блоке правительства утверждает, что закрытие с 1 июля возможности получения компенсации утильсбора без СПИК для резидентов ОЭЗ Калининградской области обсуждается.

«Автотор» уже подал заявку на СПИК: в декабре 2018 года сообщалось, что Дмитрий Козак считал целесообразным заключение контракта при условии выполнения сварки и окраски по всем моделям. Но теперь, как следует из протокола совещания у вице-премьера от 26 февраля, условия смягчились: «Автотор» лишь обязан ограничить объем отверточной сборки уровнем на дату заключения СПИК. Ряд источников отмечают, что интерес «Автотора» к СПИК, в частности к вынесению заявки на межведомственную комиссию, в последнее время снизился на фоне сохранения доступа к промсубсидиям.

Но другие собеседники полагают, что последняя конфигурация, предложенная вице-премьером, устроит «Автотор», а затяжки связаны с оговоркой об объемах отверточной сборки. По их мнению, «Автотор» может сейчас наращивать выпуск для получения максимального лимита при заключении контракта к концу июня. Говорить о локализации всех выпускаемых на «Автоторе» моделей не приходится, полагает Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала», но в любом случае объемы выпуска в режиме отверточной сборки будут ограничены. Он отмечает, что СПИК пришел на замену промсборке и стал новой формой поддержки автопрома на условии локализации, разница в условиях сложилась исторически, но главное, чтобы процесс был прозрачным.

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