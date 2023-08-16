Сбер начал выдавать автокредиты в Крыму

Сбер начал выдавать автокредиты в Крыму
16 августа 17:11 2023

Филиал Сбербанка, специализирующийся на автокредитовании под названием Драйв Клик Банк, открыл своё региональное представительство в Симферополе, Крым. Теперь жители этого региона имеют возможность приобретать автомобили в кредит через дилерские центры, включая совместные программы с автопроизводителями по ставке от 0,01% годовых.

В настоящее время в рамках кредитных условий можно оформить автокредиты на новые автомобили различных марок, таких как LADA, CHERY, EXEED, Москвич, а также на подержанные автомобили. Планируется расширение списка доступных марок для кредитования.

«Мы наблюдаем постоянный рост спроса на автокредиты по всей России. За последние 7 месяцев Драйв Клик Банк, наш дочерний банк, выдал более 142 млрд рублей автокредитов. Для сравнения, в 2022 году этот объём составлял 57 млрд рублей, а в 2021 году — 72 млрд рублей. Сейчас кредитные программы для покупки автомобилей становятся доступными и для наших клиентов в Крыму. Важно отметить, что как на полуострове, так и на материковой части России, будут доступны все действующие программы с популярными марками автомобилей, включая возможность приобретения электромобилей».

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, Кирилл Царёв

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AMSRUS
AMSRUS

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