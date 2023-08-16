Сбер начал выдавать автокредиты в Крыму

Филиал Сбербанка, специализирующийся на автокредитовании под названием Драйв Клик Банк, открыл своё региональное представительство в Симферополе, Крым. Теперь жители этого региона имеют возможность приобретать автомобили в кредит через дилерские центры, включая совместные программы с автопроизводителями по ставке от 0,01% годовых.

В настоящее время в рамках кредитных условий можно оформить автокредиты на новые автомобили различных марок, таких как LADA, CHERY, EXEED, Москвич, а также на подержанные автомобили. Планируется расширение списка доступных марок для кредитования.