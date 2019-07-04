Российские продажи Volvo Cars выросли в первом полугодии на 24,9%, в июне – на 11,8%

По итогам июня и первого полугодия Volvo Car Russia продемонстрировала двузначный рост продаж новых автомобилей в России

За первые шесть месяцев российским клиентам было передано 3 913 автомобилей (+24,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из них за июнь – 993 автомобиля (+11,8%).

Результаты продаж были продиктованы стабильно высоким спросом на отмеченную многочисленными наградами линейку кроссоверов Volvo. Бестселлером в июне стал среднеразмерный кроссовер XC60 с показателем 302 проданных автомобиля (-4,4%). Рекордный за первые шесть месяцев результат продаж продемонстрировал флагман Volvo XC90: в текущем году больше всего этих внедорожников было продано именно в июне – 234 шт. (-7,1%). Лучший за этот год показатель продаж за месяц – 179 автомобилей – продемонстрировал компактный кроссовер ХС40 (+337,5%).

«В июне начались первые поставки в Россию обновлённого внедорожника Volvo XC90 2020 модельного года. Многие клиенты ждали этот фейслифт, именно поэтому мы увидели такой всплеск интереса к этой модели в июне, – комментирует директор по продажам Volvo Car Russia Алексей Тарасов. – Что касается ХС40, то спрос на этот кроссовер стабильно высок с момента его появления на рынке как в России, так и во всём мире».

Лидером продаж по итогам первых шести месяцев 2019 года неизменно остаётся Volvo XC60 с показателем 1 470 проданных автомобилей (+10,4%). За ним следуют XC90 и XC40, продажи которых составили 975 (+18,5%) и 724 автомобиля (+1 266%) соответственно.