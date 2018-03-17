В Москве собрали трехколесный электромобиль. Но есть одно «но»…
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В Москве собрали трехколесный электромобиль. Но есть одно «но»…
Март 17 16:04 2018

В технопарке «Калибр» собрали трехколесный электромобиль. Но есть одно «но»…

К новостям импортозамещения — сайт мэра Москвы гордится новым отечественным автомобилем, который при беглой проверке оказывается моделью SAM II аж 2010 года выпуска.

Электрокар, как сообщает официальный сайт мэра Москвы, сможет разгоняться до 100 километров в час и будет вмещать двух человек. Первую модель отправят на полевые испытания в середине марта.

Один из резидентов технопарка «Калибр» запустил тестовую сборку трехколесного электромобиля класса А. В производстве применяются только отечественные комплектующие: из них сконструированы элементы кузова, силовой агрегат, электроника, колеса, элементы шасси и изделия из пластика.

Серийный выпуск будут осуществлять на территории технопарка. Первая модель компании «Электротранспортные технологии» отправится на полевые испытания уже в середине марта.

Для управления трехколесным электромобилем потребуются водительские права категорий В и В1. Электрокар сможет разгоняться до 100 километров в час, он имеет запас хода 100 километров на одном заряде и вмещает двух человек. Зарядить аккумулятор можно через обычную сеть напряжением 220 вольт, это займет от полутора до двух часов. К началу производства появится и грузовая версия — специально для курьерских служб.

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Москватрехколесный электромобиль
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AMSRUS
AMSRUS

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5 комментариев

  1. Serge Shchetinsky
    Март 17, 16:42 #1 Serge Shchetinsky

    Красавцы. Даже шильдик не поменяли 🙂

  2. Sebastian Pereira
    Март 17, 16:57 #2 Sebastian Pereira

    т.е. они его сначала разобрали, а потом собрали?

  3. Serge Shchetinsky
    Март 17, 16:59 #3 Serge Shchetinsky

    Ну да. Как видеомагнитофон ВМ-12 🙂

  4. Sebastian Pereira
    Март 17, 17:20 #4 Sebastian Pereira

    ну дак честно же написали в заголовке — что они СОБРАЛИ его )))) собрали…

  5. Igor Bystrov
    Март 17, 17:51 #5 Igor Bystrov

    Пускай разберут. запчасти пригодятся в «сельскохозяйственном» комлексе.))))

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