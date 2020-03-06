Виновника смертельного ДТП задержали спустя 27 лет

Виновника смертельного ДТП задержали спустя 27 лет
06 марта 22:11 2020

Оказалось, что 55-летний мужчина из Казахстана скрывался в Москве и жил по поддельным документам

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы МВД Казахстана.

Арест мужчины, который, как выяснилось, проживал в России по поддельным документам, произошел первого марта. Сотрудники правопорядка отправили его в следственный изолятор, и сейчас Генеральная прокуратура Казахстана решает вопрос о его экстрадиции.

ДТП произошло 6 ноября 1993 года на дороге из Алматы в Екатеринбург. Задержанный мужчина, которому тогда было 28 лет, за рулем КАМАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Москвич», а затем скрылся. В легковушке было четыре человека, трое из которых, включая водителя, скончались.

Источник АВТОгид.

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AMSRUS
AMSRUS

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