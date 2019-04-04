Lada Largus CNG поступил в продажу

Lada Largus CNG поступил в продажу
Апрель 04 20:20 2019

Стартовали продажи двухтопливной модели LADA Largus CNG

Дан старт продажам новой двухтопливной модели LADA Largus CNG, и в этот же день состоялся дебют автомобиля на Петербургском международном автомобильном салоне.

Практичный универсал LADA Largus CNG расширил гамму газомоторных LADA. Газобаллонное оборудование устанавливается на легкие коммерческие и 5-местные пассажирские версии семейства LADA Largus. Все LADA Largus CNG оснащаются 16-клапанным двигателем LADA объемом 1,6 л и механической коробкой переключения передач.

LADA Largus CNG

Природный газ закачивается в баллон объемом 90 л, рассчитанный на 22 кубометра сжатого метана. При этом сохранен штатный 50-литровый бензобак. При полной заправке LADA Largus CNG обладает запасом хода более 1 000 км. Применение метана позволяет снизить затраты на топливо в три раза.

Стартовая стоимость LADA Largus CNG – 728 300 рублей. Это цена фургона, который идеально подходит для малого и среднего бизнеса. Начальная стоимость пятиместного универсала LADA Largus CNG – от 753 900 рублей*. LADA Largus CNG в версии Cross предлагается по цене от 813 400 рублей.

Напомним, что первой серийной LADA с метановой газобаллонной установкой стала LADA Vesta CNG, выведенная на рынок в июле 2017 года – на сегодня продано более 3000 двухтопливных седанов.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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