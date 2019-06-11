Вице-президентом Aurus по продажам и маркетингу назначена Татьяна Луковецкая

Татьяна Луковецкая займется продажами и маркетингом в должности Вице-президента компании AURUS

В июне 2019 года к команде ООО «Аурус» присоединилась Татьяна Луковецкая, которая займется продажами и маркетингом в должности Вице-президента. Татьяна является одним из лучших российских менеджеров в автомобильной индустрии и возглавляла рейтинг журнала РБК «25 женщин-СЕО».

«Моей первоочередной целью является построение бренда AURUS как конкурентного бренда на мировой арене, а также создание высококачественной сети продаж и сервисного обслуживания, которая обеспечит максимальный комфорт для наших клиентов. В рамках нового индустриального проекта AURUS нашей команде предстоит масштабировать опыт и технологии НАМИ в серийном производстве, при этом сохранив высокий уровень индивидуализации, что является неотъемлемой частью производства автомобилей класса люкс» – отметила Татьяна Луковецкая.

Образование:

1988 – Московский Автомобильно-Дорожный институт (МАДИ). Специальность — Эксплуатация автомобильного транспорта. Квалификация — Инженер по эксплуатации автомобильного транспорта.

2013 – степень в Высшей школе экономики (MBA)

Биография:

1988 – окончила Московский Автомобильно-Дорожный институт (МАДИ)

1992 – Группа Компаний «РОЛЬФ», оператор сервис-бюро, затем сервис-менеджер, директор дилерского центра, директора операционной деятельности Розничного подразделения

2008 – 2009 – Холдинг SOLLERS, Генеральный директор Торгового Дома SOLLERS (собственная розничная сеть дилерских центров Fiat, SsangYong, УАЗ)

2009 – 2010 – Дилерская Группа «Модус», Главный Управляющий директор

2011 – ГК РОЛЬФ, Главный управляющий директор Розничного подразделения

2013 – ООО РОЛЬФ, Генеральный директор

2017 – ООО РОЛЬФ, глава совета директоров ГК Рольф

2018 – ООО «СБСВ Ключавто», директор Дивизиона г. Москва

2019 – ООО «Автостат», советник по стратегическому развитию