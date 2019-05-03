Еще один европейский город запретит автомобили работающие на бензине и дизеле

Городские власти Амстердама к 2030 году полностью запретят въезд в город автомобилей и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями

В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине. Ограничения будут вводиться постепенно, первые начнут действовать уже на следующий год.

Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.

Ограничения будут вводиться постепенно. Первый этап начнется уже в следующем году, когда проезд по опоясывающей Амстердам кольцевой дороге будет закрыт для дизельных автомобилей старше 15 лет. Новые правила также коснутся общественного транспорта: автобусам и такси, работающим на бензине, запретят въезд в центр города с 2022 года. Еще через два года ограничения начнут распространяться на прогулочные кораблики на каналах и мопеды.

Полностью план должен быть реализован к 2030 году. Чтобы он сработал, власти намерены ввести ряд льгот для тех, кто приобретает электрокары.

Согласно расчетам, городу потребуется до 25 тыс. станций для зарядки машин с электродвигателями. На сегодняшний день их на весь Амстердам всего около 3 тыс.