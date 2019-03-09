Nissan расширяет предложение на бестселлер LEAF в Европе за счет новых модификаций и улучшенных технологий

Nissan предлагает несколько новых усовершенствованных версий LEAF

Компания Nissan объявила о нескольких новых версиях и увеличении запаса хода Nissan LEAF, что делает бестселлер среди электромобилей в Европе еще более привлекательным.

На волне успеха LEAF e+ 3.ZERO Limited Edition компания Nissan начала предлагать аккумуляторную батарею емкостью 62 кВт×ч для комплектации Tekna и N-Connecta.

Линейка отмеченного множеством наград Nissan LEAF была расширена за счет добавления новой базовой версии. Она сделает владение электромобилем более доступным, чем когда-либо, при этом оставаясь конкурентоспособной на рынке.

Созданный в основном для городских поездок, LEAF в базовой комплектации оснащается бортовым зарядным устройством мощностью 3,6 кВт, совместимым с системами как быстрой, так и обычной зарядки. LEAF также получил новые технологии, повышающие комфорт и удовольствие от вождения расширяющие возможности этих автомобилей. В сочетании с новым приложением Nissan Connect Services, оптимизацию трафика и маршрута в навигационной системе электромобиля теперь обеспечивает премиальный сервис TomTom LIVE, осуществляющий всестороннюю помощь в навигации, в том числе в прокладывании дороги «от двери до двери».

Эти усовершенствования также будут поддерживаться в новом специальном приложении Nissan Connect для смартфонов. Кроме того, через телефон можно будет дистанционно управлять процессом зарядки и следить за состоянием аккумулятора. Новые версии Nissan LEAF уже можно заказать, а начало их поставок ожидается летом 2019 г.

Кен Рамирес (Ken Ramirez), старший вице-президент по продажам и маркетингу Nissan в Европе, сказал: «В Nissan мы невероятно гордимся тем, что LEAF стал номером один среди электромобилей в Европе в 2018 году, и продолжает оставаться самым продаваемым в этом году. Мы верили в электрические технологии мобильности в 2010 году, когда запустили первый в мире электромобиль массового производства Nissan LEAF, и мы не поменяли своего мнения. Важно, что более 130 000 владельцев Nissan LEAF в Европе тоже в это верят, и они являются самыми удовлетворенными клиентами Nissan». «Сегодня мы объявляем полную линейку LEAF для Европы, включая версии e+. Вместе с системой ProPILOT и передовым опытом в области подключенных сервисов наше поколение Nissan LEAF действительно является символом Nissan intelligent Mobility».

Технологичная высоковольтная батарея емкостью 62 кВт×ч была представлена для Nissan LEAF e+ 3.ZERO Limited Edition в январе 2019 г. Благодаря большей ёмкости она обеспечивает пробег без зарядки до 385 км и с двигателем мощностью 217 л.с. позволяет разогнаться до 100 км/ч за 7.1 секунд.

Через 24 часа после премьеры было получено около 1282 заказа на 5000 автомобилей, предназначенных для Европы. Этот успех продаж служит продолжением рекордного для Nissan LEAF года 2018 года, когда электромобиль не только занял первое место среди конкурентов, но и самым продаваемым автомобилем в Норвегии. С 2010 года по всему миру было продано более 400 000 LEAF.

Новый LEAF — символ концепции #NissanIntelligentMobility, которая определяет взгляды компании на то, что служит движущей силой автомобилей, как они управляются и как интегрируются в жизнь общества.

Ожидается окончательная омологация в соответствии с WLTP.