Suzuki Hustler второго поколения изменился, но сохранил свой фирменный стиль

В Японии представили новое, второе по счету поколение Suzuki Hustler. Первое выпускается с конца 2013-го и вот-вот будет снято с производства. Новинка выполнена в том же стиле гибрида кей-кара и кроссовера

Прототип второго Хастлера был показан на Tokyo Motor Show 2019. Несмотря на сильное сходство с предшественником, кузов автомобиля серьезно переработан. Экстерьер стал еще более «оквадраченным» — это придает малышу брутальности. Также появилось третье боковое окошко.

Длина Hustler составляет 3395 мм, ширина — 1475 мм, высота — 1680 мм (без рейлингов). В итоге высота возросла на 15 мм, колесная база прибавила сразу 35 мм (до 2460 мм), чтобы увеличить запас места для пассажиров второго ряда. Дорожный просвет — 180 мм.

Еще больше изменений скрыто внутри. В салоне производитель использовал материалы, которые не боятся грязи и воды и которые к тому же удобно мыть. Цветной дисплей получила не только развлекательная система, но и приборная панель. Пол багажника имеет резиновый настил. По данным Drom, задние сиденья раскладываются в соотношении 50:50. На приборной панели установлен 4,2-дюймовый дисплей, по центру — 9-дюймовый.

Как и прежде, для Suzuki Hustler будут предлагаться два 3-цилиндровых мотора объемом 0,66 литра: атмосферный и турбированный. Оба поставляются в составе «мягкого» гибрида, то есть автомобили как минимум будут поддерживать рекуперацию. Все версии оснащаются вариатором и полным приводом.

Атмосферная версия получила новый ДВС R06D с охлаждаемой системой рециркуляции и увеличенной степенью сжатия, которые позволили повысить эффективность. Мотор развивает 49 л.с. и 58 Нм. Турбоверсия предлагает чуть больше — 64 л.с. и 98 Нм.

Среди дополнительных систем Hustler отмечается Hill Descent Control, которая поможет на спусках. Автомобили с турбомотором получат адаптивный круиз-контроль с системой слежения за разметкой.

Маленький, но харизматичный автомобиль будет стоить от 1 365 100 (=777 000 рублей) до 1 746 800 иен (=995 000 рублей). Продажи в Японии начнутся 20 января 2020 года.