Рейтинг самых популярных автомобилей в мире
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Рейтинг самых популярных автомобилей в мире
Май 24 13:02 2017

Составлен список самых популярных автомобилей мира – сообщает Автовзгяд.

Пальма первенства по прежнему принадлежит Toyota Corolla.

По итогам первых трех месяцев нынешнего года звание самого популярного автомобиля в мире осталось за Toyota Corolla. В январе-марте новенькими «Короллами» обзавелся 297 471 автомобилист. Однако стоит отметить, что мировые продажи Toyota Corolla, в сравнении с результатами за аналогичный период минувшего года, снизились на 0,9%.

toyota corolla

На второй строчке рейтинга оказался пикап Ford F-Series.

С третьей на вторую строчку поднялся пикап Ford F-Series, разошедшийся тиражом в 244 709 автомобилей. Популярность «грузовичка» растет: мировые продажи модели увеличились на 9,8%.

Ford F-150

Ford F-150

Замыкает позиции первой тройки Volkswagen Golf, который в прошлом году ранее находился на втором месте.

А вот на третьем месте оказался утративший звание самого популярного авто в Европе Volkswagen Golf — в пользу этой машины сделали выбор 220 140 водителей по всему миру (-10,1%).Volkswagen Golf

На четвертом и пятом месте расположились Honda CR-V и Honda Civic. В первом квартале было реализовано 214 144 (прирост 14,4%) и 179 948 (увеличились до 30,6%) машин соответственно.

Honda CR-V

Honda CR-V

Далее по списку идут

Toyota RAV4 (175 095),

Ford Focus (172 927),

Volkswagen Polo (170 984),

Volkswagen Tiguan (170 736) и

Toyota Hilux (168 370).

Источник: Автовзгляд

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Ford F-SeriesHonda CivicHonda CR-VToyota CorollaVolkswagen Golfрейтинг продаж
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AMSRUS
AMSRUS

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