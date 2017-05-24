Рейтинг самых популярных автомобилей в мире 67

Составлен список самых популярных автомобилей мира – сообщает Автовзгяд .

Пальма первенства по прежнему принадлежит Toyota Corolla.

По итогам первых трех месяцев нынешнего года звание самого популярного автомобиля в мире осталось за Toyota Corolla. В январе-марте новенькими «Короллами» обзавелся 297 471 автомобилист. Однако стоит отметить, что мировые продажи Toyota Corolla, в сравнении с результатами за аналогичный период минувшего года, снизились на 0,9%.

На второй строчке рейтинга оказался пикап Ford F-Series.

С третьей на вторую строчку поднялся пикап Ford F-Series, разошедшийся тиражом в 244 709 автомобилей. Популярность «грузовичка» растет: мировые продажи модели увеличились на 9,8%.

Замыкает позиции первой тройки Volkswagen Golf, который в прошлом году ранее находился на втором месте.

А вот на третьем месте оказался утративший звание самого популярного авто в Европе Volkswagen Golf — в пользу этой машины сделали выбор 220 140 водителей по всему миру (-10,1%).

На четвертом и пятом месте расположились Honda CR-V и Honda Civic. В первом квартале было реализовано 214 144 (прирост 14,4%) и 179 948 (увеличились до 30,6%) машин соответственно.

Далее по списку идут

Toyota RAV4 (175 095),

Ford Focus (172 927),

Volkswagen Polo (170 984),

Volkswagen Tiguan (170 736) и

Toyota Hilux (168 370).