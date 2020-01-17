Hyundai и Kia инвестируют в компанию Arrival

Соглашение ускоряет переход Hyundai и Kia к экологически чистой мобильности

Инвестиции в размере 100 миллионов евро позволят совместно разработать экологически чистые легкие коммерческие автомобили, которые будут использоваться в логистике, для организации трансфера и в компаниях, предоставляющих транспортные средства по запросу

Партнерство позволит использовать преимущества технологии масштабируемой платформы Skateboard компании Arrival для будущих PBV (специальных транспортных средств) от Hyundai и Kia

Компания Arrival разработала собственное программное обеспечение, материалы, компоненты и другие технологии для электромобилей поколения 2.0

Партнерство даст толчок реализации стратегии компаний Hyundai и Kia по разработке электрифицированных коммерческих автомобилей

Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о стратегическом партнерстве с британским стартапом по производству электромобилей Arrival. Инвестиции в проект составляют 100 млн евро (110 млн долларов США)

Благодаря данному партнерству Hyundai и Kia планируют предложить конкурентоспособные по цене электрические компактные и среднеразмерные коммерческие автомобили для логистических компаний, компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, а также предоставляющих транспортные средства по запросу. Настраиваемая электроплатформа компании Arrival может быть адаптирована под различные типы и категории транспортных средств, которые Arrival, Hyundai и Kia планируют использовать для разработки ряда PBV (специальных транспортных средств).

Партнерство с Arrival поможет Hyundai и Kia удовлетворить быстро растущий в Европе спрос на экологически чистые автомобили для коммерческих перевозок, а также ускорить переход от статуса автопроизводителя к статусу поставщика экомобильности.

Альберт Бирманн (Albert Biermann), президент и руководитель подразделения исследований и разработок компании Hyundai Motor Group, и CEO компании Arrival Денис Свердлов, заключили инвестиционный контракт по совместной разработке электромобилей в штаб-квартире Hyundai и Kia в Сеуле. Инвестиции со стороны Hyundai составят 80 млн евро от общего объема, Kia — 20 млн евро.

«Ожидается, что рынок экологически чистых автомобилей в Европе будет быстро расти благодаря установлению новых экологических норм, — сообщил Бирманн. — Разрабатывая электрические коммерческие автомобили совместно с компанией Arrival, мы сможем получить конкурентное преимущество и закрепить наше лидерство на мировом рынке экологически чистых автомобилей, где Европа будет играть основную роль». «Наша компания создала новую категорию автомобилей, меняющую правила игры на автомобильном рынке, — электромобили поколения 2.0. Hyundai и Kia делают прекрасные автомобили высочайшего качества и разделяют наше видение будущего электрической мобильности. Наше стратегическое партнерство с Hyundai и Kia означает, что мы будем производить электромобили поколения 2.0 по всему миру и, что немаловажно, уже в ближайшем будущем», – сказал Генеральный директор компании Arrival.

Hyundai и Kia будут использовать модульную платформу Skateboard от компании Arrival для своих электромобилей

Компания Arrival, основанная в 2015 году, имеет производственные предприятия и научно-исследовательские центры в США, Германии, Сингапуре, России и Великобритании. Преимуществом компании является то, что платформа Skateboard имеет модульную структуру компонентов, ее рентабельная база включает в себя аккумулятор, электродвигатель и компоненты трансмиссии.

На основе полностью настраиваемой платформы может быть сконструировано множество типов транспортных средств, что ускорит разработку автомобилей, отвечающих самым разным запросам клиентов. В настоящее время компания Arrival запустила пилотные проекты с несколькими европейскими логистическими компаниями, используя грузовые автомобили, собранные на основе ее технологии.

В связи с глобальным ростом интернет-магазинов количество легких коммерческих автомобилей в городских районах увеличивается. Ожидается, что спрос на экологически чистые коммерческие автомобили продолжит расти по мере ужесточения экологических норм. С 2021 года ЕС введет самые жесткие требования в мире по выбросам выхлопного газа: ограничения по средним показателям выбросов CO2 для автомобилей всех производителей сократятся на 27%, со 130 г/км до 95 г/км.

Сотрудничая с Arrival, Hyundai и Kia планируют поставлять экологичные фургоны и автобусы, массово собирающиеся на платформе Arrival, европейским логистическим компаниям, а также компаниям, осуществляющим трансфер и предоставляющим транспортные средства по запросу.

PBV будут способствовать росту в секторе экологически чистых коммерческих автомобилей

Hyundai и Kia недавно объявили о разработке полностью электрического PBV (специального транспортного средства). Hyundai представила свою концепцию PBV в качестве одного из интеллектуальных мобильных решений на выставке CES 2020 в начале этого месяца. На своем мероприятии «День инвестора» 14 января Kia также объявила о своем плане разработки PBV для каршеринговых и логистических компаний.

«Данные инвестиции являются частью стратегии открытых инноваций, проводимой Hyundai и Kia. Мы будем углублять сотрудничество с технологичными компаниями, такими как Arrival, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на быстро меняющийся рынок экологичного легкого грузового транспорта», – сказал президент и главный специалист по инновациям Hyundai Motor Group Чи Янгчо (Youngcho Chi). «Мы рады нашему сотрудничеству с Hyundai и Kia, всемирно признанными автопроизводителями (OEM). Благодаря ему, мы сможем быстро перейти к глобальному производству электромобилей, что благоприятно скажется как на людях и нашей планете, так и на нашем бизнесе. Мы рады, что сможем взяться за эту миссию вместе с нашими партнерами, Hyundai и Kia», — добавил генеральный директор по вопросам стратегического развития компании Arrival Авинаш Ругобур (Avinash Rugoobur).

Партнерство с Arrival позволяет Hyundai ускорить реализацию своей стратегии по поставке аккумуляторных электрических и водородных топливных элементов для европейского рынка коммерческих автомобилей. Для дальнейшей работы в рамках стратегии было учреждено совместное предприятие Hyundai и Швейцарской водородной энергетической компании H2 Energy — Hyundai Hydrogen Mobility (HHM). В рамках пилотной программы 3 января была осуществлена первая поставка грузовых автомобилей на топливных элементах в Европу. Всего же к 2025 году планируется экспортировать 1600 грузовиков.

В духе «открытых инноваций» Hyundai и Kia развивают партнерские отношения с различными компаниями, чтобы занять лидирующие позиции на быстро растущем мировом рынке электромобилей. В мае 2019 года Hyundai и Kia инвестировали 100 миллиардов хорватских крон (90 млн долларов) в хорватскую компанию Rimac, работающую над эффективными грузовыми электромобилями. В сентябре 2019 года Hyundai и Kia также инвестировали в компанию IONITY, создающую крупнейшую в Европе сеть зарядки электромобилей высокой мощности, заложив базу для расширения продаж электромобилей в Европе.