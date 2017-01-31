HONDA и GM начнут совместное производство водородных топливных элементов
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HONDA и GM начнут совместное производство водородных топливных элементов
Январь 31 08:11 2017

HONDA и GENERAL MOTORS объявили о создании совместного предприятия по производству водородных топливных элементов на базе завода аккумуляторных батарей GM в Мичигане, США.

Инвестиции в новую компанию составят $85 миллионов, поровну от каждого концерна. Завод Brownstown Township, принадлежащий GM, на мощностях которого будет развернуто производство, начнет работу к 2020 году. Назваться совместное предприятие будет Fuel Cell System Manufacturing (FCSM). На производстве будет создано 100 новых рабочих мест.

К 2020 году, когда планируется развернуть серийное производство водородных топливных элементов, предприятие будет наращивать мощности по мере необходимости, и поставлять элементы на другие заводы, где они будут устанавливаться на автомобили. Каждая компания на тот момент создаст по одному автомобилю под этот вид топлива.

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HONDA и GM договорились о сотрудничестве еще в 2013 году, когда был подписан договор о совместных действиях по разработке и подготовке производства водородных элементов. Кстати, HONDA уже продает автомобиль на водородном топливе — модель Clarity — с декабря 2016 года.


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General MotorsHondaводородное топливоводородные автомобили
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AMSRUS
AMSRUS

amsrus.ru

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