HONDA и GM начнут совместное производство водородных топливных элементов 23

HONDA и GENERAL MOTORS объявили о создании совместного предприятия по производству водородных топливных элементов на базе завода аккумуляторных батарей GM в Мичигане, США.

Инвестиции в новую компанию составят $85 миллионов, поровну от каждого концерна. Завод Brownstown Township, принадлежащий GM, на мощностях которого будет развернуто производство, начнет работу к 2020 году. Назваться совместное предприятие будет Fuel Cell System Manufacturing (FCSM). На производстве будет создано 100 новых рабочих мест.

К 2020 году, когда планируется развернуть серийное производство водородных топливных элементов, предприятие будет наращивать мощности по мере необходимости, и поставлять элементы на другие заводы, где они будут устанавливаться на автомобили. Каждая компания на тот момент создаст по одному автомобилю под этот вид топлива.

HONDA и GM договорились о сотрудничестве еще в 2013 году, когда был подписан договор о совместных действиях по разработке и подготовке производства водородных элементов. Кстати, HONDA уже продает автомобиль на водородном топливе — модель Clarity — с декабря 2016 года.



