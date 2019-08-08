Hyundai Motorsport запускает гоночный электромобиль

Hyundai Motorsport запускает гоночный электромобиль

В Hyundai Motorsport создали первый гоночный электромобиль, который откроет для компании новую эпоху в автоспорте.

Премьера автомобиля, разработанного и собранного в штаб-квартире Hyundai Motorsport в Альценау (Германия), состоится 10 сентября в рамках пресс-дня Международного автосалона во Франкфурте.

Переход на электромобили – это следующий этап развития компании Hyundai Motorsport, которая после своего создания в 2012 году уже успела хорошо себя зарекомендовать в ралли и кольцевых гонках. Многократный победитель этапов WRC, в своем шестом сезоне она продолжает удерживать лидерство в Кубке конструкторов.

С сентября 2015 года в компании действует успешное подразделение Customer Racing, разработавшее спортивные версии i20 R5, i30 N TCR и Veloster N TCR, которые побеждают как на отдельных этапах, так и в мировых чемпионатах различных гоночных серий.

Первые кадры с новым автомобилем в видеороликах Hyundai Motorsport, размещенных на страницах команды в соцсетях, позволяют получить общее представление о том, что нас ожидает на официальной премьере в сентябре.

Следом за автомобильной отраслью, где активно развиваются гибридные технологии и электрификация, в автоспорте в последние несколько лет также начали уделять внимание новой области, представив гоночные серии для гибридных и электромобилей вместе с соответствующими техническими регламентами. Этот захватывающий новый этап развития продемонстрирует высокопрофессиональные возможности Hyundai, ее экологичные технологии и неизменную страсть к автоспорту.