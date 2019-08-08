Hyundai Motorsport запускает гоночный электромобиль

В Hyundai Motorsport создали первый гоночный электромобиль, который откроет для компании новую эпоху в автоспорте.
Премьера автомобиля, разработанного и собранного в штаб-квартире Hyundai Motorsport в Альценау (Германия), состоится 10 сентября в рамках пресс-дня Международного автосалона во Франкфурте.
Переход на электромобили – это следующий этап развития компании Hyundai Motorsport, которая после своего создания в 2012 году уже успела хорошо себя зарекомендовать в ралли и кольцевых гонках. Многократный победитель этапов WRC, в своем шестом сезоне она продолжает удерживать лидерство в Кубке конструкторов.
С сентября 2015 года в компании действует успешное подразделение Customer Racing, разработавшее спортивные версии i20 R5, i30 N TCR и Veloster N TCR, которые побеждают как на отдельных этапах, так и в мировых чемпионатах различных гоночных серий.
Первые кадры с новым автомобилем в видеороликах Hyundai Motorsport, размещенных на страницах команды в соцсетях, позволяют получить общее представление о том, что нас ожидает на официальной премьере в сентябре.
Следом за автомобильной отраслью, где активно развиваются гибридные технологии и электрификация, в автоспорте в последние несколько лет также начали уделять внимание новой области, представив гоночные серии для гибридных и электромобилей вместе с соответствующими техническими регламентами. Этот захватывающий новый этап развития продемонстрирует высокопрофессиональные возможности Hyundai, ее экологичные технологии и неизменную страсть к автоспорту.
«Hyundai Motorsport стоит на пороге новой эпохи. В течение многих месяцев наша команда в Альценау упорно работала над созданием электромобиля, и вскоре мы познакомим вас с результатами этой работы, — заявил Андреа Адамо (Andrea Adamo), директор команды. — Электромобиль открывает новую главу в истории компании и является естественным развитием нашей спортивной деятельности, которая тесно связана с текущими тенденциями и инновациями во всей автомобильной отрасли. Ждать осталось недолго — премьера состоится в начале сентября на Международном автосалоне во Франкфурте».
C 2014 года www.amsrus.ru