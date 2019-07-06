Автостат составил рейтинг городов-миллионников РФ по доле иномарок в парке

Автостат составил рейтинг городов-миллионников РФ по доле иномарок в парке
Июль 06 18:09 2019

Автостат провел исследование парка легковых автомобилей (на 1 января 2019 года), которое охватывало города России с населением свыше 1 млн жителей.

Данное исследование позволило определить количество иномарок и установить их долю в парках крупнейших городов страны.

Согласно результатам исследования, самый большой парк иномарок находится в Москве – 3,1 млн единиц. Поскольку в столице в общей сложности числится около 3,7 млн легковых автомобилей, то доля иномарок в парке составляет почти 84%. Немногим меньше этот показатель в Санкт-Петербурге – 81,4%. Еще в одном городе-миллионнике – Новосибирске – иномарки образуют свыше 80% местного автопарка.

Сразу в четырех российских городах (Краснодар, Красноярск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону) только каждый четвертый автомобиль относится к отечественным брендам, поскольку тут 74 – 75% парка занимает продукция зарубежных производителей. Довольно близки к этому уровню Нижний Новгород и Казань, где иномарки занимают 72,5% и 71,1% парка соответственно.

Учитывая тот факт, что в среднем по стране доля иномарок в парке легковых автомобилей составляет 62%, получается, что еще в шести городах-миллионниках данный показатель выше общероссийского. Это Уфа (69,4%), Челябинск (68,2%), Пермь (67,3%), Омск (67%), Воронеж (64,8%) и Волгоград (62,7%).

Таким образом, среди 16 крупнейших городов только в Самаре (59,4%) доля иномарок оказывается ниже, чем в целом по России, при этом даже не дотягивая до 60%. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», во многом это связано с исторически более сильными рыночными позициями автомобилей LADA в данном регионе.

Рейтинг городов-миллионников РФ по доле иномарок в парке (по состоянию на 1 января 2019 года)

ГородПарк легковых автомобилей, тыс. шт.Иномарки, тыс. шт.Доля иномарок,

%

1Москва3687,03094,083,9
2Санкт-Петербург1747,21421,481,4
3Новосибирск445,2361,581,2
4Краснодар340,6256,975,4
5Красноярск321,5242,175,3
6Екатеринбург461,6346,075,0
7Ростов-на-Дону325,2242,474,5
8Нижний Новгород361,1261,972,5
9Казань374,4266,371,1
10Уфа319,9222,169,4
11Челябинск330,9225,668,2
12Пермь252,1169,767,3
13Омск328,6220,367,0
14Воронеж330,1213,964,8
15Волгоград264,2165,662,7
16Самара394,3234,459,4

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AMSRUS
AMSRUS

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