Стартовали продажи 224-сильного Haval F7x

В Китае стартовали продажи «спортивной» версии нового купе-кроссовера Haval F7x.

Стоимость новинки – 156 900 юаней, что эквивалентно 1 450 000 рублей по текущему курсу.

Кроме 2,0-литрового турбомотора мощностью 224 л.с., сопряженного с семиступенчатым «роботом» и полным приводом, спортивный Haval F7x Extreme Sports Edition выдают глянцево-черная радиаторная решетка, полностью светодиодная оптика и серебристые накладки на бамперах. Заявленная динамика кроссовера — 7 секунд до «сотни».

В салоне, в отличие от стандартного кросс-купе, появились спортивные сидения с выраженной боковой поддержкой и контрастные декоративные вставки ярко-желтого и красного цветов.

Кроме того, новинку оснастили полным набором систем активной и пассивной безопасности, включая систему предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.

Напомним, стандартный Haval H7x появится на российском рынке уже в следующем году. Производство купе-кроссовера наладят на новом заводе в Тульской области.

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