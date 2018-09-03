Tesla готовит к премьере еще одну новинку

Сентябрь 03 15:07 2018

Новая модель будет представлена на выставке Grand Basel

К выставке коллекционных автомобилей Grand Basel, которая пройдет в Базеле, Швейцария, компания Tesla подготовила «сюрприз» — презентацию нового автомобиля. По предварительной информации Мотор, это будет серийный вариант Tesla Roadster.

Tesla Roadster

Сайт Electrek сообщает, что производитель разослал приглашения на грядущее мероприятие некоторым клиентам, а также организовал розыгрыш двух VIP-билетов, итоги которого будут подведены 1 сентября. Больше никакой информации о «мистической» новинке не сообщается.

Прототип Tesla Roadster нового поколения представили в ноябре прошлого года. Двухдверку оснастили тремя электромоторами — два из них отвечают за вращение колес задней оси, а один – передней, суммарная отдача которых пока не называется. Питаются моторы от батареи емкостью 250 киловатт-часов.

С места до 60 миль в час (96 километров в час) Roadster разгоняется за 1,9 секунды. Максимальная скорость — свыше 400 километров в час.

Также на Grand Basel представят макет автомобиля, созданный по оригинальной спецификации итальянского промышленного дизайнера Джио Понти. В 1953 году концепцию под названием Diamond Line посчитали слишком радикальной, однако позднее отдельные ее элементы нашли воплощение в серийных машинах.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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