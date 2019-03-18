Renault F1 Team набирает очки в начале Чемпионата мира Формула-1 2019

Благодаря седьмому месту Нико Хюлькенберга на Гран-при Австралии, прошедшем на трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне

Нико прекрасно начал гонку, вырвавшись с одиннадцатого места на стартовой решетке на восьмую позицию уже на первом круге, после чего действовал крайне осмотрительно и финишировал на седьмом месте, повторив свой прошлогодний результат в Австралии.

Его партнер по команде Даниэль Риккардо, дебютировавший за команду на домашнем для себя Гран-при, был вынужден сойти с дистанции на 28-м круге из-за повреждения болида в результате досадного инцидента на первом круге. Неплохо стартовав, Даниэль выскочил на обочину, где сломал переднее антикрыло, после чего ему пришлось сделать незапланированный пит-стоп для замены. А в середине гонки в качестве меры предосторожности команда сняла его с дистанции.

Нико стартовал с 11-го места на шинах Pirelli Soft (красные ободки) и на первом же круге вырвался на восьмую позицию. На 13-м круге он поменял шины на Hard (белые) и поднялся еще на одну строчку вверх, сохранив 7-е место до конца гонки.

Нико Хюлькенберг, стартовал 11-м, финишировал 7-м: “Хорошее начало сезона и важные очки. Гонка получилась довольно непростой, особенно последние 10 кругов, когда я оказался под серьезным давлением и пришлось побороться, чтобы сохранить седьмое место. И я очень доволен, что мне это удалось. По сути, все решалось на первом и последнем кругах. Здесь очень важно хорошо стартовать, после чего достаточно следить за состоянием автомобиля и шин. Мы можем быть довольны сегодняшней гонкой. Результат в целом положительный, но нам еще предстоит работать и работать. Нужно продолжать модернизировать машину, уделив особое внимание улучшению баланса.”

Даниэль стартовал с 12-го места на шинах Soft, заехал в боксы в конце первого круга, где установил новое переднее антикрыло и шины Hard. На 28-м круге он был вынужден сойти с дистанции, чтобы не допустить серьезных поломок в результате повреждений, полученных на старте.