Дакар наш! 81

Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» завоевали первое и второе места на ралли «Дакар»

Завершился стартовавший 2 января в столице Парагвая Асунсьоне ралли-марафон «Дакар-2017». Команда «КАМАЗ-мастер» заняла 1 и 2 места в категории грузовых автомобилей. Экипаж Эдуарда Николаева, Евгения Яковлева, Владимира Рыбакова стал первым, экипаж Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева, Игоря Леонова занял второе место. Третье место в упорной борьбе завоевал голландец Жерар Де Рой (IVECO).

Путь «КАМАЗ-мастера» к вершинам итоговой таблицы был непростым. Отрыв соперников в топ-3 после почти 7000 километров пути был всего лишь в нескольких минутах друг от друга. Судьба гонки решалась практически на последних ее этапах. И при примерно одинаковом уровне подготовки машин и пилотов решающим фактором стали навигационные навыки штурманов экипажей. И в этом преуспели российские специалисты.

На 10-м этапе гонки за счет грамотных действий штурманов Евгения Яковлева и Руслана Ахмадеева экипажам Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова удалось увеличить отрыв от ближайших соперников до 19 и 23 минут соответственно.

На последних этапах нашим спортсменам удалось сохранить это преимущество. Команда «КАМАЗ-мастер» стала четырнадцатикратным победителем Дакар.

Немногим ранее пришло сообщение о победе Сергея Карякина в классе квадроциклы.



