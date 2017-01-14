Дакар наш!

Завершился стартовавший 2 января в столице Парагвая Асунсьоне ралли-марафон «Дакар-2017». Команда «КАМАЗ-мастер» заняла 1 и 2 места в категории грузовых автомобилей. Экипаж Эдуарда Николаева, Евгения Яковлева, Владимира Рыбакова стал первым, экипаж Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева, Игоря Леонова занял второе место. Третье место в упорной борьбе завоевал голландец Жерар Де Рой (IVECO).
Опытный корреспондент!
Путь «КАМАЗ-мастера» к вершинам итоговой таблицы был непростым. Отрыв соперников в топ-3 после почти 7000 километров пути был всего лишь в нескольких минутах друг от друга. Судьба гонки решалась практически на последних ее этапах. И при примерно одинаковом уровне подготовки машин и пилотов решающим фактором стали навигационные навыки штурманов экипажей. И в этом преуспели российские специалисты.
На 10-м этапе гонки за счет грамотных действий штурманов Евгения Яковлева и Руслана Ахмадеева экипажам Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова удалось увеличить отрыв от ближайших соперников до 19 и 23 минут соответственно.
Немногим ранее пришло сообщение о победе Сергея Карякина в классе квадроциклы.
amsrus.ru
Кому это интересно, кроме этого»экипажа» и спонсора?
Вам нет? А что вам написать?
1. Мне — нет. 2. Отечественный автопром это не только грузовики из Татарии, можно на вопрос смотреть «ширше». Кстати, в Дакаре помимо КАМАЗа, видимо, уже ни катается ни один авторитетный производитель большегрузов.
Шта???? :)))))))))
Постарайтесь более такой чепухи не говорить. Спасибо!
Ё- моё, а, я то смотрю, в Норвегии и по всей отсталой Европе одни, бл..ь, КАМАЗы грузы таскают, а в России те, кто в приведённом выше «приговоре»!
В России КАМАЗов намного больше, чем вы думаете. Это для начала. Дакар — это гонка на выносливость и не только техники, но и экипажей, техников в сопровождении. И да, это автоспорт. Где вашу логику применить сложно хотя бы потому, что одному производителю это интересно, а другому — нет. И сказать, что это кроме КАМАЗа никому больше неинтересно фактически нельзя, список выше. И подобная гонка — это соревнование. Технологий в том числе. Как и любой спорт. По итогам Формулы-1, Ле-Ман, WRC и прочих соревнований продажи автомобилей победивших марок не увеличиваются. Это другое. Совсем другое.
Видимо, теперь, на предприятии КАМАЗ, судя по результатам побед и кол-ва сожжённой солярки на этом соревновании, начнут торговать Технологиями
Ну не скажите. Попробуйте сделайте грузовик и победите. Я на нем ездил в качестве пассажира. Всю душу вытрясли за 20 минут. Как они несколько недель выдерживают….
А Карякин выиграл зачёт на квадроциклах!
Выходит, не зря 40 с лишним лет КАМАЗ выпускаем!
Вот, если бы наши на УАЗе, взяли какой то приз, вот это была бы сенсация….
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