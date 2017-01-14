Дакар наш!
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Дакар наш!
Январь 14 19:10 2017

Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» завоевали первое и второе места на ралли «Дакар»

КАМАЗ Дакар 2017 Dakar KAMAZЗавершился стартовавший 2 января в столице Парагвая Асунсьоне ралли-марафон «Дакар-2017». Команда «КАМАЗ-мастер» заняла 1 и 2 места в категории грузовых автомобилей. Экипаж Эдуарда Николаева, Евгения Яковлева, Владимира Рыбакова стал первым, экипаж Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева, Игоря Леонова занял второе место. Третье место в упорной борьбе завоевал голландец Жерар Де Рой (IVECO).

КАМАЗ Дакар 2017 Dakar KAMAZ

Опытный корреспондент!

Путь «КАМАЗ-мастера» к вершинам итоговой таблицы был непростым. Отрыв соперников в топ-3 после почти 7000 километров пути был всего лишь в нескольких минутах друг от друга. Судьба гонки решалась практически на последних ее этапах. И при примерно одинаковом уровне подготовки машин и пилотов решающим фактором стали навигационные навыки штурманов экипажей. И в этом преуспели российские специалисты. КАМАЗ Дакар 2017 Dakar KAMAZ

На 10-м этапе гонки за счет грамотных действий штурманов Евгения Яковлева и Руслана Ахмадеева экипажам Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова удалось увеличить отрыв от ближайших соперников до 19 и 23 минут соответственно. КАМАЗ Дакар 2017 Dakar KAMAZ

На последних этапах нашим спортсменам удалось сохранить это преимущество. Команда «КАМАЗ-мастер» стала четырнадцатикратным победителем Дакар.

Немногим ранее пришло сообщение о победе Сергея Карякина в классе квадроциклы.

КАМАЗ Дакар 2017 Dakar KAMAZ


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AMSRUS
AMSRUS

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12 комментариев

  1. Игорь Скоркин
    Январь 14, 19:49 #1 Игорь Скоркин

    Кому это интересно, кроме этого»экипажа» и спонсора?

    • AMSRUS
      Январь 15, 03:15 AMSRUS

      Вам нет? А что вам написать?

    • Игорь Скоркин
      Январь 15, 09:10 Игорь Скоркин

      1. Мне — нет. 2. Отечественный автопром это не только грузовики из Татарии, можно на вопрос смотреть «ширше». Кстати, в Дакаре помимо КАМАЗа, видимо, уже ни катается ни один авторитетный производитель большегрузов.

    • AMSRUS
      Январь 15, 10:30 AMSRUS

      Шта???? :)))))))))

    • AMSRUS
      Январь 15, 10:35 AMSRUS

      Постарайтесь более такой чепухи не говорить. Спасибо!

    • Игорь Скоркин
      Январь 15, 13:11 Игорь Скоркин

      Ё- моё, а, я то смотрю, в Норвегии и по всей отсталой Европе одни, бл..ь, КАМАЗы грузы таскают, а в России те, кто в приведённом выше «приговоре»!

    • AMSRUS
      Январь 15, 14:56 AMSRUS

      В России КАМАЗов намного больше, чем вы думаете. Это для начала. Дакар — это гонка на выносливость и не только техники, но и экипажей, техников в сопровождении. И да, это автоспорт. Где вашу логику применить сложно хотя бы потому, что одному производителю это интересно, а другому — нет. И сказать, что это кроме КАМАЗа никому больше неинтересно фактически нельзя, список выше. И подобная гонка — это соревнование. Технологий в том числе. Как и любой спорт. По итогам Формулы-1, Ле-Ман, WRC и прочих соревнований продажи автомобилей победивших марок не увеличиваются. Это другое. Совсем другое.

    • Игорь Скоркин
      Январь 15, 16:20 Игорь Скоркин

      Видимо, теперь, на предприятии КАМАЗ, судя по результатам побед и кол-ва сожжённой солярки на этом соревновании, начнут торговать Технологиями

  2. Алексей Дмитриев
    Январь 14, 21:14 #2 Алексей Дмитриев

    Ну не скажите. Попробуйте сделайте грузовик и победите. Я на нем ездил в качестве пассажира. Всю душу вытрясли за 20 минут. Как они несколько недель выдерживают….

  3. Сергей Закройщиков
    Январь 14, 22:08 #3 Сергей Закройщиков

    А Карякин выиграл зачёт на квадроциклах!

  4. Миха Лотов
    Январь 14, 23:47 #4 Миха Лотов

    Выходит, не зря 40 с лишним лет КАМАЗ выпускаем!

  5. Олег Медведев
    Январь 15, 16:39 #5 Олег Медведев

    Вот, если бы наши на УАЗе, взяли какой то приз, вот это была бы сенсация….

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