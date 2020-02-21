Онлайн-шоурум Renault победил в конкурсе «Золотой сайт»

Обновленный онлайн-шоурум Renault победил в конкурсе «Золотой сайт» в номинации «Сайт бренда и дилера авиа/авто/мото/водный транспорт»

Сайт получил новый дизайн и удобный фильтр подбора автомобиля

С 2016 года через онлайн-шоурум было продано более 40 000 автомобилей Renault

Renault Россия совместно с агентством Slava разработала концепцию обновления онлайн-шоурума, который был признан лучшим в номинации «Сайт бренда и дилера авиа/авто/мото/водный транспорт» по версии всероссийского открытого интернет-конкурса «Золотой сайт»

Команда Renault Россия провела тесты интерфейса и исследования клиентского пути, позволившие определить ожидания аудитории и сформировать представление о максимально комфортном пользовании онлайн-шоурумом. На основании полученных результатов была разработана поэтапная стратегия ребрендинга, которая призвана укрепить лидирующую позицию Renault Россия в продаже автомобилей онлайн.

В начале 2020 года онлайн-платформа Renault получила более современный дизайн и новый удобный фильтр подбора автомобиля. Внедрение нового функционала привело к значительному росту конверсии сайта, что свидетельствует об успехе проекта.

Онлайн-шоурум Renault уже становился обладателем Золотой награды в этой номинации в год своего запуска. С июня 2016 было реализовано более 40 000 автомобилей. За несколько лет работы онлайн-шоурум превратился в полноценную платформу по продаже не только автомобилей, но также аксессуаров и финансовых продуктов.

Специально под запуск Arkana Renault Россия предложила принципиально новые, эксклюзивные услуги – например, «Домашние тест-драйвы» и сервис доставки автомобиля на дом. Показательно, что первые 100 автомобилей нового купе-кроссовера Renault Arkana были проданы за первые 3 часа именно в онлайн-шоуруме. В 2019 Renault Россия заняла первое место в рейтинге цифровых сервисов автопроизводителей агентства Markswebb.

«Золотой сайт» — ключевой и старейший конкурс интернет-проектов в Рунете. С 1997 года независимое жюри конкурса, которое в разные годы возглавляли Артемий Лебедев, Антон Носик, Алекс Экслер, Сергей Плуготаренко и другие звезды Рунета, вручает заветные статуэтки Золотого Кибермастера наиболее достойным проектам. В 2014 году конкурс был перезапущен с участием Михаила Вахтерова (основателя и идеолога конкурса), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и группы проектов RUWARD.