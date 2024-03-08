Ikon Autograph испытали на льду Байкала

Ikon Tyres представила свой флагман зимней линейки – премиальную шипованную шину Ikon Autograph Ice 9 на льду Байкала. Это событие состоялось в рамках Фестиваля автоспорта “Дни скорости на льду Байкала”, который проходил с 27 февраля по 2 марта 2024 года.

Дебют шин Ikon Autograph Ice 9 на льду Байкала стал одновременно первой презентацией зимних шин Ikon Autograph перед широкой аудиторией. В условиях экстремальных климатических условий и на специально подготовленной трассе длиной 15 км, утвержденной Российской автомобильной федерацией (РАФ), пилоты автомобилей установили рекорды скорости, достигая среднюю скорость 300 км/ч.

Шины Ikon Tyres стали надежными партнерами для пилотов, помогая установить тринадцать рекордов, десять из которых признаны успешными. Результаты этих достижений будут внесены в книгу рекордов после официального решения РАФ.

Ikon Autograph Ice 9 разработана для уверенного вождения в любых зимних условиях. Она отличается стабильной управляемостью при различных температурах, обеспечивает безопасность при маневрах на обледенелой и заснеженной дороге. Усиленные боковины обеспечивают высокую износостойкость, а благодаря инновационным шипам, разработанным и протестированным компанией Ikon Tyres, обеспечивается надежное сцепление.

Также на фестивале выделена шипованная шина среднего ценового сегмента – Ikon Nordman 8. Она обеспечивает легкость и точность управления на скользкой дороге при различных температурах, поддерживает безопасность и комфорт вождения. Увеличенное количество шипов и их оптимальное распределение обеспечивают высокое сцепление с ледяной поверхностью.

Инновационные шипы для зимних шин Ikon Autograph Ice 9 и Ikon Nordman 8 были разработаны в отделе исследований и разработок (R&D) компании Ikon Tyres. Этот процесс включал в себя создание чертежей, изготовление прототипов, лабораторные и реальные тесты на полигоне. Лучшие модели шипов были выбраны для массового производства.

Шипы Ikon Autograph Ice 9 имеют два вида, специально разработанных для центральной и плечевой зон протектора. Они обеспечивают усиленное продольное и поперечное сцепление при ускорении, торможении и поворотах. Оптимальное распределение и форма шипов обеспечивают устойчивость, снижение уровня шума и комфорт при вождении.

Шипы Ikon Nordman 8 обладают “якорным” типом, с износостойким элементом, обеспечивающим хорошее сцепление на льду. Овальная форма верхнего фланца максимизирует площадь контакта и удерживает шип в протекторе. Эти шины обеспечивают надежное управление при разгоне, торможении и маневрировании.

Итогом участия шин Ikon Autograph Ice 9 и Ikon Nordman 8 на льду Байкала стали уверенность пилотов, восторг зрителей и установление новых рекордов в рамках Фестиваля “Дни скорости на льду Байкала”.

Продуктовая линейка Ikon Autograph и Ikon Nordman полностью повторяет предыдущую линейку финского бренда. В сделке с компанией, заменившей шипы противоскольжения, Ikon Tyres самостоятельно разработала и протестировала новые шипы, подтвердив сохранение потребительских свойств шин, включая сцепление на льду.