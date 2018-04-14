Студенты строят концепт-кар на базе ŠKODA KAROQ 6

20 студентов технического училища ŠKODA в Млада-Болеславе разрабатывают и строят новый концепт-кар.

Это пятый студенческий концепт-кар за последние несколько лет. Он представляет собой кабриолет, за основу которого взят автомобиль ŠKODA KAROQ. Завершенный концепт-кар будет показан публике в июне. Модель, построенная группой талантливых студентов, доказывает высочайшее качество образовательных программ Академии ŠKODA.

ŠKODA AUTO вновь предоставляет молодым талантам возможность побыть в качестве дизайнеров и создать собственный автомобиль. Уже в пятый раз студенты в возрасте от 17

до 18 лет, обучающихся в техническом училище ŠKODA, разрабатывают собственный концепт-кар. Под руководством преподавателей училища, а также при поддержке специалистов из департаментов технологий, дизайна и производства штаб-квартиры ŠKODA в Млада-Болеславе они построят кабриолет на основе модели ŠKODA KAROQ. Проект подчеркнет значение новинки в классе SUV для модельного ряда бренда, а также успехи модели на международном рынке. Вместе с тем он еще раз обратит внимание на свежий и актуальный дизайн серийной модели ŠKODA. В ходе работы над проектом студенты тренируют свои технические и организационные навыки и работают в команде. Готовый концепт-кар, которому еще предстоит выбрать название, будет показан в июне.

Студенты-инженеры, задействованные в проекте, обучаются по семи различным направлениям, среди них специалисты по окраске, автомобильной мехатронике и слесари-

инструментальщики. «Мы с нетерпением ждем старта проекта, ведь у нас будет возможность создать свой автомобиль, реализовать собственные идеи», – говорит один из участников

проектной команды Ондрей Бацик (Ondřej Bacík).

Студенты Академии ŠKODA разрабатывают и собирают собственные автомобили каждый год начиная с 2014 года. Первой подобной работой стала двухместная версия ŠKODA

CITIGO, годом позже публике был представлен пикап на базе ŠKODA FABIA, затем в 2016 году студенты построили купе на базе ŠKODA RAPID SPACEBACK, а в 2017 – электрический

багги, в основу которого взят ŠKODA CITIGO.

Этот проект вновь доказывает высочайшее качество образовательных программ в Академии ŠKODA. В техническом училище, основанном в 1927 году, талантливые молодые студенты в течение 3-4 лет осваивают различные специальности. На сегодняшний день более 900 студентов проходят обучение по 13 основным программам (пять из них рассчитано на 4 года и восемь – на три) и двум дополнительным. Кроме того, около 60 действующих сотрудников ŠKODA повышают здесь свою квалификацию в рамках программы тренингов.

Техническое училище является частью Академии ŠKODA, основанной в апреле 2013 года с целью всестороннего обучения студентов и сотрудников. Образовательные программы

направлены на удовлетворении нужд компании. С 2013 года чешский бренд при поддержке профсоюзной организации KOVO инвестировал порядка 260 миллионов крон в расширение академии, обновление оборудования и разработку новых образовательных программ.