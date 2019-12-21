В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения

«Делать мы это точно будем — у нас ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога», — Максим Акимов.

Он подчеркнул, что необходимо уходить от ситуаций, когда водители “интуитивно” прибавляют к скоростному ограничению 20 километров в час, считая это разрешенным режимом.

По словам Акимова, «ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным», такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.

Двигаться в этом направлении предлагается аккуратно, в режиме пилотных зон, уточнил вице-премьер.

Одно из предложений заключается в том, что право понижать порог для отдельных скоростных режимов дадут «городам федерального значения, либо миллионникам, либо столицам субъектов Федерации, а может быть, всем городским поселениям».

«Мы посмотрим результаты, подсчеты сегодня были представлены — в год такая мера только по городам позволит спасти более 1,8 тысячи жизней людей. Вот это цена вопроса», — подчеркнул Акимов.

Вице-премьер рассчитывает, что все изменения в законодательство внесут уже в течение следующего года.

Вопрос о штрафе за превышение скорости более чем на десять километров в час обсуждается на уровне правкомиссии. Минтранс в целом поддерживает эту инициативу, поскольку, когда вводился лимит в 20 километров в час, средства фиксации работали менее четко. В свою очередь, в МВД заявляли, что выступают против.

По материалам РИА Новости.