Автошколы задумались о проведении части занятий онлайн 18

Автошколы рассматривают возможность введения дистанционного преподавания теоретической части курса вождения; программу планируется ввести в 2017 году, рассказал председатель правления Гильдии автошкол России Сергей Лобарев.

«Кандидат будет заходить туда под своими учетными данными и слушать лекции. Таким образом, занятия смогут посещать даже те ученики, которые живут за 100-150 километров от автошколы», – Сергей Лобарев.

Напомним, в середине декабря МВД предложило ввести ряд ограничений для начинающих водителей. Кроме того, в начале октября МВД разработало требования к инспекторам ГИБДД, принимающим экзамены на водительские права.

Взгляд



