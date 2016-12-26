Автошколы задумались о проведении части занятий онлайн
18

Автошколы задумались о проведении части занятий онлайн
Декабрь 26 14:02 2016

Автошколы рассматривают возможность введения дистанционного преподавания теоретической части курса вождения; программу планируется ввести в 2017 году, рассказал председатель правления Гильдии автошкол России Сергей Лобарев.

 «Кандидат будет заходить туда под своими учетными данными и слушать лекции. Таким образом, занятия смогут посещать даже те ученики, которые живут за 100-150 километров от автошколы», – Сергей Лобарев.

Напомним, в середине декабря МВД предложило ввести ряд ограничений для начинающих водителей. Кроме того, в начале октября МВД разработало требования к инспекторам ГИБДД, принимающим экзамены на водительские права.

Взгляд


На тему:

  Article "tagged" as:
Автошколаинтернетначинающий водительобучение
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Tesla анонсировала полностью автономные электромобили

Tesla анонсировала полностью автономные электромобили 1

Автомобилистов обяжут менять полис ОСАГО

Автомобилистов обяжут менять полис ОСАГО 16

АВТОВАЗ заработал

АВТОВАЗ заработал 0

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.