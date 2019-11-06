Постоянство успеха – девиз для Jeep Wrangler не только внутри концерна FCA

На выставке SEMA Show прошло подведение итогов премии SEMA Awards. Победителем в номинации «Лучший 4×4/SUV года» стал Jeep Wrangler

С момента учреждения премии SEMA Awards ни один другой автомобиль не завоевывал звание «Лучший 4×4/SUV года»

Постоянство успеха – девиз для Jeep Wrangler не только внутри концерна FCA

Этот автомобиль также высоко ценят другие представители автомобильной промышленности. В ноябре 2019 года в Лас-Вегасе на выставке Specialty Equipment Market Association (SEMA) Show легендарный внедорожник был признан лучшим в категории 4×4/SUV.

Награду в этой номинации автомобиль получил уже в 10-й раз. Таким образом, Jeep Wrangler остается единственным обладателем заветного титула с момента учреждения в 2010 году премии SEMA Awards.

«Как безграничны возможности Jeep Wrangler, так и безграничны варианты персонализации этого автомобиля, — сказал Марк Босанак, руководитель отдела по техническому обслуживанию, запчастям и работе с клиентами Mopar, FCA — Северная Америка. — Мы гордимся и считаем огромной честью то, что 10 лет подряд наш автомобиль признается «Лучшим 4×4/SUV года». Это свидетельство не только жизнестойкости Jeep Wrangler, но и креативности участников рынка автокомпонентов, которые продолжают выбирать Jeep Wrangler для реализации своего творчества».

Премия SEMA Awards была учреждена в 2010 году. Почти сразу она была признана, как высшая награда для производителей оригинального оборудования (OEM). Награда акцентировала внимание на лучшем оборудовании для кастомизации автомобиля после продажи.

«Нет ничего удивительного в том, что участники SEMA Show выбрали Jeep Wrangler лучшим 4×4/SUV года, — сказал президент и исполнительный директор SEMA Крис Керстинг. — Учитывая то, сколько различных опций предлагает Jeep, этот автомобиль продолжает оставаться фаворитом для персонализации. А безграничная универсальность делает его привлекательным как для повседневной езды, так и для внедорожных приключений».

Кроме того, до 8 ноября на SEMA Show будет представлены 14 различных кастомизированных моделей от концерна FCA. Среди них: «мопаризированная» версия Jeep Wrangler Rubicon, концептуальная туристическая модель Ram 1500 Rebel OTG и неожиданная реинкарнация пикапа Dodge D200 1968 года.