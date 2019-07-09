LADA Largus – обновление модельного ряда

LADA провела рестайлинг семействаLargus

LADA обновила популярный универсал Largus, приведя его экстерьер в соответствие с корпоративной стилистикой Бренда. Все автомобили семейства получили логотип LADA с трехмерной ладьёй, а также крупный, хорошо заметный шильд с названием Маркина створке задних распашных дверей.

Новые логотипы LADA размещены на решетке радиатора LADA Largus, которая получила модернизированную структуру, рулевом колесе и ступичных колпаках. Вместе со стилевыми обновлениями на автомобиле произошли и функциональные изменения, повышающие комфорт и безопасность.

Во всех комплектациях введена новая ткань обивки сидений, а также функция отключения головной светотехники при выключении зажигания.

В комплектации Comfort(от 686 900 рублей) на пассажирском универсале появились 2 задних динамика в дополнение к двум передним, что улучшает качество звучания штатной аудиосистемы (ранее 4 динамика были доступны начиная с комплектации Luxe).

Для коммерческих фургонов в варианте Comfort стал доступен пакет Plus, включающий электроуправляемые зеркала с обогревом, датчики парковки и рейлинги на крыше. Такой автомобиль стоит от 676 900 рублей.

Пассажирский универсал LADA Largus в комплектации Luxe получил черное покрытие центральной стойки кузова, что формирует цельный, стремительный облик автомобиля. Также в версии Luxe появился обновленный пакет Prestige, в который включена глубокая тонировка задней полусферы остекления. Модель предлагается от 722 900 рублей. Аналогичная тонировка доступна и на LADA Largus Cross. Автомобиль, выпускаемый в комплектации Luxe, представляет собой наиболее оснащенную модель семейства LADA Largus и стоит от 751 900 рублей.