В Хабаровске состоялось торжественное открытие ДЦ Автомир Премиум

Состоялось торжественное открытие нового центра продаж Автомир Премиум.

Центр располагает выставочной зоной для 7 новых легковых автомобилей, а также 1 малотоннажного автомобиля Мерседес-Бенц. S-Class и AMG зоны, выделенная зона выдачи автомобилей, а также комфортабельная клиентская зона отдыха позволяют гостям дилерского центра окунуться в Мир Мерседес-Бенц и выбрать наиболее подходящий автомобиль. На втором этаже центра располагаются бар для клиентов, а также игровая зона для самых маленьких гостей. Общая площадь шоурума составляет 648 кв.м.

Консультационные зоны центра, оборудованные сенсорными экранами, предоставляют клиентам дополнительную возможность в интерактивном режиме познакомиться с техническими новшествами автомобилей Мерседес-Бенц и легко сконфигурировать индивидуальную комплектацию. К услугам клиентов также присутствует зона продаж аксессуаров Mercedes-Benz, где любой желающий может приобрести брендированные товары марки.

Сервисная станция Автомир Премиум площадью в 1178 кв. м оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет не только производить регламентное обслуживание, но и выполнять полный спектр ремонтных работ. В сервисной зоне находятся 10 рабочих постов, 8 из которых оборудованы подъемниками. Помимо этого, сервисная станция снабжена одной диалоговой приёмной зоной, а также мойкой на 2 поста. Обслуживанием клиентов занимается команда профессионалов высокого класса.