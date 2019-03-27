Новый кроссовер Hyundai Venue оказался компактнее Creta

Дебют Hyundai Venue ожидается 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке

Компания Hyundai решила прервать череду слухов и домыслов относительно своего нового глобального кроссовера, который будет представлен 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Новинка будет называться Hyundai Venue. Буквально “venue” переводится как “место встречи”, где человек будет центром внимания. По замыслу маркетологов Hyundai, таким местом и должен оказаться новый кроссовер. Это все официальные подробности, которые корейцы рассказали о Hyundai Venue в преддверии его дебюта.

Ранее “Российская газета” публиковала видеотизер модели, в котором автомобиль показан в камуфляже. Предполагается, что дизайн Venue выполнен в стилистике кроссоверов Santa Fe и Kona. Новинка будет продаваться на многих мировых рынках, но под разными именами: в Индии, например, её окрестили Styx, в Латинской Америке – Carlino.

На фактической родине кроссовера в Индии, где было произведено 60% разработок, для модели будут доступны 83-сильный “атмосферник” объёмом 1.2 литра, литровый турбомотор мощностью 125 л.с., а также 1.5-литровый “дизель”. Коробки передач в зависимости от рынка и выбранного двигателя: “механика”, роботизированная и автоматическая.

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