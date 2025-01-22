Suzuki e Vitara на выставке Bharat Mobility Global Expo 2025

Международная выставка Bharat Mobility Global Expo 2025 проходит в Нью-Дели, Индия. Это мероприятие привлекает крупнейших мировых производителей транспорта и технологий мобильности. Тема выставки – «За пределами границ: совместное создание цепочки добавленной стоимости в автомобилестроении будущего». Участники демонстрируют инновации и перспективные технологии, ориентированные на устойчивость.
Suzuki представила свою первую серийную модель электромобиля e Vitara. Это стратегическая модель BEV, которая была впервые анонсирована в Милане в ноябре 2024 года. Производство начнётся на заводе Maruti Suzuki India Limited в Гуджарате весной 2025 года. Продажи запланированы на лето 2025 года, в первую очередь в Индии, Японии и странах Европы.
«e Vitara — это первая глобальная стратегическая модель Suzuki с электрическим двигателем. Мы детально изучили потребности клиентов и разработали экосистему BEV, включающую зарядные устройства. Это часть нашей десятилетней стратегии, направленной на минимизацию энергопотребления»– сообщил Президент Suzuki Тошихиро Сузуки.
«e Vitara — это первая глобальная стратегическая модель Suzuki с электрическим двигателем. Мы детально изучили потребности клиентов и разработали экосистему BEV, включающую зарядные устройства. Это часть нашей десятилетней стратегии, направленной на минимизацию энергопотребления»
На выставке показаны восемь демонстрационных моделей e Vitara в различных цветах. Среди технических экспонатов – инновационные силовые агрегаты на базе технологии eAxle. Компания заявила о планах создания экосистемы BEV в Индии через свою сеть продаж и сервисов.
В рамках инициативы по продвижению электромобилей Maruti Suzuki намерена предложить клиентам удобные решения, включая зарядные станции. Это поддерживает стратегию Suzuki по адаптации к растущему спросу на экологически чистый транспорт.
На выставке Bharat Mobility Global Expo 2025 Suzuki также представила три новые модели мотоциклов, включая первый в мире стратегический аккумуляторный мотоцикл Suzuki EV (BEV). Это часть широкой программы компании, направленной на развитие экосистемы, нейтральной к углеродным выбросам. В рамках этой стратегии Suzuki презентовала новые модели, такие как e-ACCESS, ACCESS и GIXXER SF 250, которые будут производиться на заводах Suzuki Motorcycle India Private Limited.
Новый e-ACCESS – мотоцикл, сочетающий функциональность и экологичность. Оснащённый литий-железо-фосфатным аккумулятором фиксированного типа, он предлагает плавное и бесшумное ускорение. Это первая модель BEV, представляющая собой практичный скутер с хорошим запасом хода и современным дизайном. Мотоцикл имеет три режима движения, включая систему рекуперативного торможения и режим заднего хода для удобства парковки. Продукция начнётся в марте 2025 года, а продажи – в апреле того же года.
Компания заявила, что e-ACCESS был спроектирован с учётом высоких стандартов качества и комфорта, которые характерны для всех моделей Suzuki. Высокая манёвренность и лёгкость управления достигнуты благодаря новой, жёсткой раме, а также благодаря удобному расположению аккумулятора под сиденьем. Дизайн был разработан с учетом устойчивости к внешним условиям, а функциональность увеличена за счёт удобного цветного LCD-дисплея, который позволяет подключать мотоцикл к смартфону.
Совершенно новая модель ACCESS представляет собой обновлённую версию самого продаваемого мотоцикла Suzuki в Индии. Внешний вид был модернизирован: обновлены светодиодные фары и улучшена топливная экономичность. Мотоцикл оснащён двигателем объёмом 124 см³ с новой системой Suzuki Eco Performance (SEP), что позволило улучшить расход топлива. Также были увеличены объём топливного бака и пространство для хранения под сиденьем. Продажи начнутся в январе 2025 года.
GIXXER SF 250 – это спортивный мотоцикл с масляным охлаждением и двигателем объёмом 250 см³. Эта модель оснащена новой спецификацией, позволяющей использовать биоэтанол в качестве топлива. Использование биоэтанола, получаемого из растений, способствует снижению выбросов CO2 по сравнению с традиционными топливами. Компания Suzuki продолжает разрабатывать альтернативные источники энергии для своих моделей, включая синтетическое топливо и водородные двигатели.
«Мы представляем различные модели BEV, чтобы создать общество, нейтральное к выбросам углерода. В дополнение к BEV, мы предлагаем множество других вариантов, таких как синтетическое топливо и водородные двигатели»,– отметил Тошихиро Сузуки.
«Мы представляем различные модели BEV, чтобы создать общество, нейтральное к выбросам углерода. В дополнение к BEV, мы предлагаем множество других вариантов, таких как синтетическое топливо и водородные двигатели»,
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