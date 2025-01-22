Suzuki e Vitara на выставке Bharat Mobility Global Expo 2025

Международная выставка Bharat Mobility Global Expo 2025 проходит в Нью-Дели, Индия. Это мероприятие привлекает крупнейших мировых производителей транспорта и технологий мобильности. Тема выставки – «За пределами границ: совместное создание цепочки добавленной стоимости в автомобилестроении будущего». Участники демонстрируют инновации и перспективные технологии, ориентированные на устойчивость.

Suzuki представила свою первую серийную модель электромобиля e Vitara. Это стратегическая модель BEV, которая была впервые анонсирована в Милане в ноябре 2024 года. Производство начнётся на заводе Maruti Suzuki India Limited в Гуджарате весной 2025 года. Продажи запланированы на лето 2025 года, в первую очередь в Индии, Японии и странах Европы.

Suzuki e Vitara

«e Vitara — это первая глобальная стратегическая модель Suzuki с электрическим двигателем. Мы детально изучили потребности клиентов и разработали экосистему BEV, включающую зарядные устройства. Это часть нашей десятилетней стратегии, направленной на минимизацию энергопотребления» – сообщил Президент Suzuki Тошихиро Сузуки.

На выставке показаны восемь демонстрационных моделей e Vitara в различных цветах. Среди технических экспонатов – инновационные силовые агрегаты на базе технологии eAxle. Компания заявила о планах создания экосистемы BEV в Индии через свою сеть продаж и сервисов.

В рамках инициативы по продвижению электромобилей Maruti Suzuki намерена предложить клиентам удобные решения, включая зарядные станции. Это поддерживает стратегию Suzuki по адаптации к растущему спросу на экологически чистый транспорт.

Новые модели мотоциклов Suzuki на Bharat Mobility Global Expo 2025

На выставке Bharat Mobility Global Expo 2025 Suzuki также представила три новые модели мотоциклов, включая первый в мире стратегический аккумуляторный мотоцикл Suzuki EV (BEV). Это часть широкой программы компании, направленной на развитие экосистемы, нейтральной к углеродным выбросам. В рамках этой стратегии Suzuki презентовала новые модели, такие как e-ACCESS, ACCESS и GIXXER SF 250, которые будут производиться на заводах Suzuki Motorcycle India Private Limited.

Suzuki All-New e ACCESS

Новый e-ACCESS – мотоцикл, сочетающий функциональность и экологичность. Оснащённый литий-железо-фосфатным аккумулятором фиксированного типа, он предлагает плавное и бесшумное ускорение. Это первая модель BEV, представляющая собой практичный скутер с хорошим запасом хода и современным дизайном. Мотоцикл имеет три режима движения, включая систему рекуперативного торможения и режим заднего хода для удобства парковки. Продукция начнётся в марте 2025 года, а продажи – в апреле того же года.

Компания заявила, что e-ACCESS был спроектирован с учётом высоких стандартов качества и комфорта, которые характерны для всех моделей Suzuki. Высокая манёвренность и лёгкость управления достигнуты благодаря новой, жёсткой раме, а также благодаря удобному расположению аккумулятора под сиденьем. Дизайн был разработан с учетом устойчивости к внешним условиям, а функциональность увеличена за счёт удобного цветного LCD-дисплея, который позволяет подключать мотоцикл к смартфону.

Suzuki All-New ACCESS

Совершенно новая модель ACCESS представляет собой обновлённую версию самого продаваемого мотоцикла Suzuki в Индии. Внешний вид был модернизирован: обновлены светодиодные фары и улучшена топливная экономичность. Мотоцикл оснащён двигателем объёмом 124 см³ с новой системой Suzuki Eco Performance (SEP), что позволило улучшить расход топлива. Также были увеличены объём топливного бака и пространство для хранения под сиденьем. Продажи начнутся в январе 2025 года.

Suzuki GIXXER SF 250

GIXXER SF 250 – это спортивный мотоцикл с масляным охлаждением и двигателем объёмом 250 см³. Эта модель оснащена новой спецификацией, позволяющей использовать биоэтанол в качестве топлива. Использование биоэтанола, получаемого из растений, способствует снижению выбросов CO2 по сравнению с традиционными топливами. Компания Suzuki продолжает разрабатывать альтернативные источники энергии для своих моделей, включая синтетическое топливо и водородные двигатели.