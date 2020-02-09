В Индии дебютировала новая версия аналога Mercedes-Benz G-Class

Речь идет о внедорожнике с названием Force Gurkha, представленном на автосалоне в Нью-Дели

Там компания продемонстрировала новое поколение своего автомобиля, который идентичен оригинальному Mercedes-Benz G-Class, за исключением технической составляющей.

Да и стоит такой автомобиль в несколько раз дешевле оригинала. В Индии за новую генерацию Force Gurkha попросят от 980 тыс. до 1,33 млн рупий, а это от 866 тыс. до 1,18 млн рублей.

В движение такой автомобиль приводится доработанным четырехцилиндровым турбированным дизелем от Daimler.

Его мощность составляет 90 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 200 Нм. В паре с силовой установкой будет работать пятискоростная механика также производства Daimler.

На мотор-шоу был продемонстрирован трехдверный вариант внедорожник в стальном кузове. Его длина составляет четыре метра, а в салоне будет шесть посадочных мест.

Чуть позже выпустят пятидверную модификацию с 9 посадочными местами и трехдверный вариант со съемным верхом. Серийная сборка Force Gurkha будет организована в мае.

По материалам ТВОЕ АВТО.