Концепт автомобиля Lada X-Flow появился в Сети

Тренировать фантазию можно по-разному. Один из способов – представить свое видение будущих автомобилей Lada. Одну из таких моделей под названием Lada X-Flow совместно с дизайн-студией Lada нарисовал российский дизайнер Илья Разумов.

Lada X-Flow – курсовой проект, выполненный Разумовым во времена учебы в Московском политехническом университете. Кураторами проекта тогда выступили главный дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин и руководитель московской дизайн-студии Lada Жюльен Друар.

Главной задачей было проекта было создать концепт автомобиля Lada будущего, нацеленный на популяризацию отечественных машин в столицах: Москве и Санкт-Петербурге, т.к. основные продажи машин этой марки приходятся на регионы. Как следствие, такой автомобиль должен обладать яркой, экспрессивной – проще говоря, «молодежной» внешностью.

В итоге получился «горячий» хэтчбек C-класса. Актуальный ныне Х-стиль нашел продолжение в воздухозаборниках, а источниками вдохновения при создании концепта стали знаменитые символы русской архитектуры, искусства и промышленности: кремлевские звезды, разводные мосты Санкт-Петербурга и шедевры авангардной живописи, выраженные в работах Кандинского и Малевича.

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