Победитель казанского марафона получил новый кроссовер

В минувшие выходные состоялся Казанский марафон при поддержке автомобильной компании Chery и её официального дилера «Кан Авто». В забеге приняли участие 17 317 бегунов, среди которых разыграли кроссовер Chery Tiggo 4 PRO.

Счастливым обладателем автомобиля стал Тимур Разумов из Казани, чей беговой номер 25478 был выбран случайным образом из пяти лототронов.

«Я давно мечтал о новом автомобиле, чтобы с уверенностью отправляться со своей семьёй в дальние путешествия по России. И в чудо, которое сегодня произошло, я до сих пор не могу поверить!» – прокомментировал Тимур Разумов.

Бренд Chery ориентирован на семейные ценности и создаёт автомобили, подходящие как для повседневного использования, так и для дальних путешествий. Эти автомобили сочетают в себе комфорт, безопасность, надёжность, управляемость и экономичность. Chery активно поддерживает семейные ценности и партнёрские отношения с компаниями, которые пропагандируют здоровый и активный образ жизни.

Chery является долгосрочным партнёром благотворительного фонда «Арифметика Добра», предоставляя финансовую помощь на образовательные проекты и организуя мероприятия для исполнения детских мечтаний.

Второй год подряд Chery поддерживает беговое сообщество, разделяя ценности устойчивого образа жизни, спортивной активности и социальной помощи. На территории марафона Chery развернула большой шатёр, где участники могли отдохнуть, а болельщики – принять участие в активностях и познакомиться с преимуществами семейного автомобиля Tiggo 8 PRO MAX. Среди гостей на Казанском марафоне был разыгран городской велосипед весом всего 14 кг благодаря раме из авиационного алюминия.

В забегах на 3 км и 10 км традиционно участвовала команда от Chery, состоящая из более чем 100 владельцев и поклонников автомобилей марки.

Несмотря на дождь, все участники успешно преодолели трудности, связанные с погодой. В роли головного пейс-кара и автомобилей безопасности на марафоне выступали бестселлеры Chery в России – кроссоверы Tiggo 4 PRO и Tiggo 7 PRO MAX.