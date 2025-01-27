Система оплаты проезда по геопозиции в Костроме © Фото:novosti44.ru

Сбер запустил в Костроме инновационную систему оплаты проезда в общественном транспорте, которая использует геопозицию пассажира. Это решение позволяет быстро оплачивать поездки без необходимости прикладывать карту или смартфон к терминалу, а также без передачи наличных водителю. Вся операция происходит в несколько кликов через мобильное приложение, с использованием только смартфона.

Для пользователей достаточно открыть специальное приложение, выбрать маршрут поездки и оплатить проезд, не тратя время на дополнительные действия. Деньги списываются сразу с привязанной банковской карты, и одновременно создается электронный билет. В компании сообщили, что данный способ оплаты значительно ускоряет процесс посадки в транспорт, особенно в часы пик, за счет исключения необходимости использования терминалов.

Технология была разработана Сбером, но может быть адаптирована и для других сервисов. Это решение оказалось актуальным и для других городов, и в компании отмечают, что оно может быть внедрено как на федеральном, так и на региональном уровне.

Запуск новой системы был поддержан Министерством транспорта РФ, а также Администрацией Костромской области. По словам представителей Министерства транспорта, система оплаты по геопозиции уже показала свою эффективность в ряде других регионов страны. В пресс-релизе компании говорится, что до конца текущего года она планирует расширить эту систему и внедрить её более чем в 20 регионах России.

Подобная система оплаты не только упрощает процесс поездки, но и повышает эффективность работы общественного транспорта. Одним из главных преимуществ этой технологии является значительное сокращение времени, которое пассажиры тратят на посадку в транспорт. Вице-президент Сбербанка Михаил Чачин отметил, что внедрение этой системы ускоряет посадку на 30%, так как исключает необходимость использования платёжных терминалов. Это позволяет повысить скорость движения автобусов, что особенно важно в часы пик. Такая система имеет также высокий уровень прозрачности, экономит время пассажиров и делает процесс оплаты более удобным.

Разработка Сбера активно поддерживается Министерством транспорта России, которое видит в этом решении способ повышения качества обслуживания граждан и улучшения доступности транспортных услуг. Заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов подчеркнул, что оплата через геолокацию не только делает использование общественного транспорта более удобным для пассажиров, но и экономически выгодным для перевозчиков. Технология, разработанная в 2022 году Минтрансом России, уже успешно функционирует в ряде городов. На сегодняшний день система была использована более чем в 11 миллионах поездок, что подтверждает её востребованность.

В Костроме новая система оплаты также предоставляет дополнительные преимущества для жителей региона. Заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков сообщил, что внедрение технологии оплаты по геопозиции стало важным шагом в модернизации транспортной системы города. Он отметил, что благодаря активному сотрудничеству с партнёрами и поддержке Минтранса России, Кострома стала одним из первых регионов, активно внедряющих эту систему, и планирует в дальнейшем расширить её использование на пригородные и межмуниципальные маршруты.

Система оплаты по геопозиции также стала частью более широкой цифровой трансформации, которую активно поддерживает Сбер. Это решение имеет большое значение для развития городской транспортной инфраструктуры, так как оно способствует автоматизации и улучшению управления пассажирскими перевозками. В будущем Сбер планирует распространить эту систему на другие регионы России. В компании заявили, что до конца года система будет запущена в более чем 20 российских регионах, что позволит значительно улучшить качество транспортных услуг в стране.