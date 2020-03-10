Водители «Мосгортранса» жалуются на систему «Антисон»

Введение новейшей системы за 1,7 млрд руб. спровоцировало недовольство сотрудников «Мосгортранса»

Водители «Мосгортранса» жалуются на систему «Антисон», утверждая, что инфракрасное излучение приводит к усталости глаз, зуду и рези. В письме депутата Госдумы Вячеслава Лысакова в Роспотребнадзор говорится и о случаях ожога роговицы. В «Мосгортрансе» считают оборудование безопасным, а реакцию водителей связывают с нежеланием работать под постоянным контролем. На Change.org появилась петиция недовольных в адрес президента РФ: водители говорят, что их заставляют работать с новой системой под угрозой увольнения.

Контракт по установке «оборудования мониторинга функционального состояния водителей» (система «Антисон») на 9,2 млн руб. «Мосгортранс» заключил в 2018 году с компанией-разработчиком системы «Октоинформ Рус», тогда в рамках пилотного проекта приборы установили на 36 автобусах. В ноябре 2019 года «Мосгортранс» заключил контракт на 1,74 млрд руб. с «КСОР», которое обязалось закупить и установить систему на 8,4 тыс. автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах. Система представляет собой видеокамеру с инфракрасной подсветкой и динамиком на приборной панели и способна проводить «оперативный анализ признаков засыпания или потери бдительности».

Если водитель повернул голову и не смотрит на дорогу более 5 секунд, либо более 2 секунд едет с закрытыми глазами, звучит предупредительный сигнал (одновременно включается световой индикатор).

Система способна контролировать «подвижность 10 лицевых точек водителя», «частоту и длительность зеваний, морганий, сведения надбровных дуг», следует из контрактной документации. В «Мосгортрансе» рассказали “Ъ”, что с помощью «алгоритмов многослойных нейронных сетей» можно определить «характерные паттерны поведения, сигнализирующие о состоянии усталости». «Антисон» передает сигнал диспетчеру, который может решить снять водителя с маршрута и направить на обследование. Аналогичная система для контроля машинистов применятся в подземке: метрополитен заключил в октябре 2019 года контракт с КСОР на 337,5 млн руб. по установке приборов в 1,44 тыс. вагонах.

«Октоинформ Рус» учреждено в 2009 году, гендиректором и владельцем является Лиана Варданян. «КСОР» образовано в 2016 году, гендиректором и владельцем является Наталья Гиль. В разделе «партнеры» на сайте компании числится «Ростех». В рамках выставки «Армия-2019» холдинг «Росэлектроника» (входит в состав «Ростеха») сообщал о разработке системы с названием «Антисон».

«Мы являемся партнерами c группой компаний КСОР и интегрируем разработанное решение “Антисон” в состав собственной мультифункциональной видеосистемы для транспорта,— пояснили “Ъ” в холдинге.— Система пока тестируется рядом потенциальных заказчиков, о ее внедрении говорить преждевременно».

В январе 2020 года в сетевых сообществах, где общаются работники «Мосгортранса», появились первые жалобы. Работники рассказывали про неприятные ощущения, зуд, красноту глаз, лопающиеся сосуды и ухудшение зрения из-за постоянно включенной инфракрасной подсветки. Алевтина Кондратьева (уволилась из 17-го автобусного парка 13 февраля, до этого шесть с половиной лет водила троллейбус и автобус) рассказала “Ъ”, что четыре дня водила автобус с работающим «Антисном» и все это время испытывала головокружение, тошноту, резь в глазах.

«В последний раз после окончания десятичасового рабочего дня у меня было ощущение, будто иголки в голове, даже давление поднялось,— рассказала она.— Я обратилась в больницу, там поставили диагноз “синдром сухого глаза”, прописали капли.

Руководство жалобы слушать не хотело, мне говорили “это у тебя самовнушение”». По словам Алевтины Кондратьевой, примерно у половины коллег, с которыми она общалась, похожие симптомы.

«Я решила, что здоровье мне дороже, да и водить автобус в таком состоянии явно небезопасно для пассажиров, поэтому я уволилась, тем более что через один-два года собираюсь уйти на пенсию»,— говорит госпожа Кондратьева.

На Change.org идет сбор подписей недовольных под петицией в адрес президента РФ.

Руководство отвечает: “Если вас что-то не устраивает, можете увольняться”,— говорится в документе.— Водители запуганы таким отношением руководства парков и боятся обращаться куда-либо».

«Бюро научных экспертиз» по заказу работников «Мосгортранса» провела независимую экспертизу прибора. Исследование (есть в распоряжении “Ъ”) показало, что интенсивность ИК-излучения превышает норматив в 300 раз (32,2 Вт/кв. м против максимального 0,05 Вт/кв. м по СанПиНу 1996 года). В курсе конфликта и депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, который обратился в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку и принять «оперативные меры». У двух водителей в результате действия прибора подтвержден ожог сетчатки глаза, сказано в письме депутата (копия есть у “Ъ”). Обращение передано в управление Роспотребнадзора по Москве, подтвердили “Ъ” в ведомстве.

Последние несколько недель в филиалах «Мосгортранса» проводятся разъяснительные встречи с водителями. «Не могут от этого излучения глаза болеть,— убеждал водителей один из руководителей ГУПа (видеозапись есть в сети).— Вот вы телевизор смотрите, не жалуетесь. А прибор — одна сотая этого телевизора».

На другом собрании представители КСОР говорили, что независимая экспертиза проведена неправильно, в реальности излучение не превышает 0,03 Вт/кв. м. Связаться с представителями КСОР и «Октоинформ Рус» “Ъ” не удалось.

Решение об использовании системы принято для повышения безопасности и улучшения качества перевозок пассажиров, рассказали “Ъ” в «Мосгортрансе», она уже применяется на 5,6 тыс. единицах транспорта.

Система «показала свою эффективность», утверждают чиновники, водители ее «положительно оценивают». На сайте КСОР говорится, что за первые месяцы работы устройство «помогло в 2,5 раза снизить число инцидентов». Похожую систему использует «Яндекс», отмечают в «Мосгортрансе». Речь идет о системе мониторинга усталости водителей в машинах такси, которая анализирует точки лица водителя, частоту моргания и наклон головы. «Вопросы и недоверие» система вызвала «у минимального числа водителей, которые считают такой контроль за их работой избыточным», утверждают в ГУПе.

«Обращения о недомоганиях носили единичный характер,— говорят на предприятии.— По каждой ситуации проведены административные разборы».

В «Мосгортрансе» подчеркнули, что производитель предоставил комплект сертификатов, включая заключение государственного Центра гигиены и эпидемиологии Смоленской области о безопасности системы. ГУП передал всю документацию в Роспотребнадзор.

Источник Коммерсантъ.