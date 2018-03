Каким будет новый Volkswagen Vento Sport?

Индийское подразделение немецкого концерна Volkswagen AG показало новый седан Volkswagen Vento Sport, который разработали и построили в Индии. По традиции для местного рынка эта модель получила бюджетный ценник и умеренный список оснащения.

The @volkswagenindia #Vento Sport edition brings sporty visual upgrades to the sedan for 2018 while retaining the mechanicals from the current model.https://t.co/2LlFAKMVWz

— carandbike (@carandbike) 4 марта 2018 г.