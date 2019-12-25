Концерт из программы фестиваля «Москва встречает друзей» состоялся на заводе Mercedes-Benz в Подмосковье

«Мерседес-Бенц РУС» традиционно выступил партнером благотворительного фонда Владимира Спивакова

На заводе «Мерседес-Бенц» в Подмосковье прошел концерт стипендиатов XVI Международного фестиваля “Москва встречает друзей”

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В рамках XVI Международного фестиваля “Москва встречает друзей”, партнером которого марка с трехлучевой звездой выступила по традиции, состоялся концерт с участием стипендиатов международного благотворительного фонда Владимира Спивакова из Германии и учащихся «Солнечногорской детской школы искусств» (далее СДШИ). Концерт прошел на территории ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» в индустриальном парке «Есипово» Солнечногорской области.

Юные стипендиаты фонда дали на заводе концерт, после чего представитель фонда Ольга Ноак торжественно вручила скрипку учащейся СДШИ Пономаренко Софии, которая уже успела стать лауреатом межзональных и областных конкурсов, и директору СДШИ Лавровой Светлане Петровне. Зрители смогли насладиться не только звуками скрипки, но и выступлением юных виолончелистов и фортепьянистов.

Нынешний фестиваль состоялся в юбилейный для Фонда Владимира Спивакова год. За 25 лет существования Фонда было организовано около 10 тысяч концертов в городах России и за рубежом, проведено 1100 художественных выставок и присуждено 2500 стипендий ежегодно.