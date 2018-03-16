Из Великобритании до Санкт-Петербурга на сжиженном газе 16

С 2018 года Nissan вперевела все доставки автокомпонентов из Великобритании для завода в Санкт-Петербурге на экологически чистые суда.

Суда используют сжиженный природный газ, что позволяет уже на этапе поставки комплектующих сократить выбросы СО2 на 50%.

Компания Containerships является ключевым логистическим партнером в России и обеспечивает бесперебойную поставку автокомпонентов на завод Nissan в Санкт-Петербурге. Текущий объем грузоперевозок, осуществляемых Containerships, составляет более 3500 20-футовых контейнеров в год. При этом из Великобритании идет четверть всего импортного контейнерного потока завода.

«Сотрудничество с компанией Containerships полностью удовлетворяет как высокие стандарты сервиса Nissan, так и стремлениям компании-партнера к постоянному улучшению и ориентации на запросы клиента. Nissan с воодушевлением поддержал стратегию Containerships ввести на направлении Великобритания-Россия экологически чистые суда на сжиженном природном газе», — говорит Генеральный директор ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» Игорь Бойцов.

Морское судоходство наносит большой вред окружающей среде, поскольку корабли сжигают тяжелое топливо и выделяют большое количество частиц сажи, оксиды серы и оксиды азота, которые опасны как для здоровья, так и для окружающей среды. Поэтому активная борьба за безвредные выбросы идет по всему миру и по всем направлениям: с 2015 года ограничено содержание серы в судовом топливе, а уже в 2016 были введены ограничения по содержанию оксидов азота для новых кораблей.

По данным Классификационного общества Det Norske Veritas, в 2016 году в водах мирового океана находилось более 60 тысяч судов и всего 77 из них работали на сжиженном природном газе. Но в компании рассчитывают, что до 2020 года на сжиженный метан могут перевести уже 1000 кораблей.

Использование СПГ-судов для поставок автокомпонентов Nissan позволяет уже на этом этапе не только снизить выбросы CO₂ на 50% (по сравнению с использованием высокосернистого топлива с применением системы очистки выбросов), но и других вредных веществ. К примеру, снижение выбросов вредных веществ в атмосферу у контейнеровоза Isla Bella,- первого в мире контейнеровоза на СПГ,- составило 98% по твердым частицам, по оксидам серы — 97%, по двуокиси углерода – 72%, по окислам азота – 60%.

Использование сжиженного природного газа в качестве топлива для судов также позволит компании Nissan выполнять постоянно обновляющиеся экологические ограничения Международной морской организации (IMO), действующая под эгидой ООН. К примеру, с 2020 года по всему миру будет введено ограничение на содержание серы в судовом топливе на уровне не более 0,5% и 0,1-0,2% при нахождении в портах.

Сокращение вредных выбросов в атмосферу от деятельности компании и производимых продуктов является одним из краеугольных камней глобальной экологической инициативы – «Зеленая программа Nissan» (Nissan Green Program 2016).

Зеленая программа Nissan 2016 поощряет деятельность не только тех подразделений, которые связаны с разработкой и производством автомобилей, но и отделов продаж, обслуживания и всех остальных отделов компании. Даже при плановом увеличении общего объема продаж Nissan рассчитывает, что выбросы СО2 от всех новых автомобилей и промышленных объектов достигнут максимума в 2020-х годах, а затем будут снижаться, в то время как объем используемых природных ресурсов будет поддерживаться на уровне 2010-х.