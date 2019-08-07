События автогонки в Венгрии: Renault F1 Team заняли 12 и 14 места

Renault F1 Team завершила долгую и скудную на события гонку в Венгрии в одном шаге от очковой зоны. Нико Хюлькенберг стал двенадцатым, а Даниэль Риккардо пересек финишную черту четырнадцатым.
Нико стартовал одиннадцатым и в первой половине гонки на шинах Pirelli Medium пробился в первую десятку. Несмотря на потерю мощности, он отбивал настойчивые атаки преследователей вплоть до своего единственного пит-стопа на 36-м круге. Вернувшись на 15-е место, он боролся до конца и смог подняться на три места.
Даниэль начал гонку на шинах Pirelli Hard последним в связи с заменой некоторых компонентов силовой установки. На трассе, где в принципе довольно сложно обгонять, Даниэль легко отыгрывал места и боролся за десятую позицию, когда на 46-м круге пришло время совершить пит-стоп. Он провел несколько смелых маневров на завершающих этапах гонки и в итоге стал четырнадцатым.
Нико Хюлькенберг, стартовал 11-м, финишировал 12-м:
“Сегодня у меня был трудный день. С самого начала гонки мне пришлось бороться с машиной – в начале гонки возникли проблемы с управлением двигателя, из-за которых я стабильно терял по три десятых на круге. В результате показать что-то было довольно трудно, мне просто не хватило темпа, чтобы бороться за очки. Сейчас самое время сделать перерыв. Команда приведет мысли в порядок, проанализирует неудачи, потому что нам нужно вернуться в борьбу во второй половине сезона.”
Даниэль Риккардо, стартовал 20-м, финишировал 14-м:
“Всегда очень трудно стартовать последним, но в этом есть и положительные моменты. Мне удавалось сохранять шины Hard на протяжении большого отрезка гонки, а потом на шинах Soft я уверенно шел до самого конца. Обидно, что не удалось обогнать Магнуссена. Мне казалось, что он смещался на торможении, но я ничего не мог сделать. Я, конечно, расстроен из-за этого, потому что мог бы подняться выше. Кое-какие положительные моменты все же были, и летний перерыв пойдет нам на пользу. Мы перезагрузимся, отдохнем и постараемся поймать нужный настрой, чтобы провести вторую половину сезона удачнее.”
Сириль Абитбуль, директор команды:
“Сегодня оба автомобиля не попали в десятку – это плохой результат. Нико мог побороться за очки, но двигатель переключился в безопасный режим и мы не смогли воспользоваться небольшим преимуществом стартового состава Soft – стратегия не сработала. Даниэль хорошо провел гонку, но стартовать с последнего места всегда очень трудно, особенно на таких трассах как в Будапеште. И все же, он смог отыграть несколько позиций и до последнего активно атаковал Магнуссена, показав, что он настоящий боец. Своим бескомпромиссным поведением на трассе он должен вдохновлять нас на борьбу, в которую нам необходимо вернуться во второй половине сезона. А первую часть чемпионата мы закончили, не оправдав ожиданий.”
C 2014 года www.amsrus.ru